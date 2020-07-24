ترامب يلغي نقل مؤتمر الحزب الجمهوري إلى فلوريدا بسبب التفشي السريع لكورونا

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار نقل مؤتمر الحزب الجمهوري "الكبير" إلى ولاية فلوريدا، بسبب تفشي فيروس كورونا في الولاية الواقعة جنوبي الولايات المتحدة، والتي شهدت حتى الآن إصابة مئات الآلاف بالمرض.

فقد قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس، إن هذا ليس الوقت المناسب لعقد مؤتمر وطني كبير ومكتظ بالناس بالنظر إلى ما حدث مؤخرا، في إشارة إلى الزيادة المسجلة في الإصابات بالولاية.

وأضاف أن اجتماعات الحزب المقررة من البداية تنظيمها في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا ستعقد في مكانها وموعدها، وإنه سيلقي خطابه لقبول الترشح للرئاسة بطريقة مختلفة تتناسب مع قيود حماية الشعب الأميركي.

وفي وقت سابق، قرر الجمهوريون نقل المؤتمر إلى مدينة جاكسونفيل في فلوريدا بعد أن قال حاكم نورث كارولينا إنه لا يستطيع ضمان تنظيم حدث طبيعي، لأن السلطات ستفرض قيود التباعد الاجتماعي وقواعد أخرى للتوقي من تفشي فيروس كورونا.

وكان متوقعا أن يشارك نحو 10 آلاف في المؤتمر الجمهوري الكبير بفلوريدا، والذي كان مقررا أن يعقد من 24 إلى 27 أغسطس/آب المقبل.

ويأتي إلغاء المؤتمر بفلوريدا بعد تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة يوميا مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في الولاية إلى ما يقرب من 400 ألف إصابة بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف حالة وفاة.

وكان الرئيس الأميركي تعرض لاتهامات بالتقليل من خطر وباء كورونا، كما تعرض لانتقادات بسبب حضوره فعاليات في مناطق يتفشى فيها فيروس كورونا على غرار مشاركته في فعاليات عيد الاستقلال مطلع الشهر الجاري.

وأقر ترامب أمس بأن تفشي كورونا يزداد سوءا قبل أن يتحصن الوضع، وعبر مجددا عن أمله في "اختفاء" الفيروس، مبديا تفاؤله بإنتاج لقاحات ضد الفيروس في وقت أقرب من المتوقع.

وطلب من الأميركيين وضع كمامات عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنا، مؤكدا أنه يخضع لفحص كورونا كل يومين أو ثلاثة أيام.