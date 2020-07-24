العراق يعلن إطلاق سراح ناشطة ألمانية مختطفة

أعلنت السلطات العراقية اليوم تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي اختطفت مساء الاثنين الماضي من أحد شوارع العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إنه تم تحرير المختطفة بعملية استخبارية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر بمجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الجمعة أن التحقيق جار بخصوص تلك الحادثة وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الإجراءات.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا -مساء الاثنين الماضي- ميفيس وهي مديرة القسم الثقافي في معهد غوته الألماني ببغداد من أحد شوارع العاصمة العراقية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حينها مقطع فيديو قالوا إنه يعرض لحظة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس من شارع أبو نواس بحي الكرادة وسط العاصمة العراقية مساء الاثنين.

🔴#العراق – مقطع فيديو يوثق لحظة خطف الناشطة الألمانية #هيلا_ميوس ليلة أمس في بغداد. pic.twitter.com/Qmqg8qICMI — Maan Habib – معن حبيب (@MHabibAhi) July 21, 2020

وتظهر بالفيديو سيارة مدنية ينزل منها عدة أشخاص ويعترضون طريق ميفيس قبل اختطافها ووضعها داخل السيارة والتوجه إلى جهة مجهولة.

ومنذ بداية العام الجاري، اختُطف صحفيان فرنسيان لأيام عدة، إضافة إلى ثلاثة عاملين في مجال حقوق الإنسان، أفرج عنهم بعد شهرين من الاحتجاز إثر اختطافهم مع عراقي في حي الكرادة نفسه.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرض عشرات الناشطين لعمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

ومؤخرا، اغتيل الباحث العراقي هشام الهاشمي برصاص مسلحين أمام منزله في بغداد.

وأكدت إحدى صديقات ميفيس أنّ الناشطة الألمانية أعربت عن قلقها منذ اغتيال الهاشمي، إذ إنه كان داعما لقضية المتظاهرين. وقالت ذكرى سرسم "تحدّثنا الأسبوع الماضي، وكانت قلقة بعد الاغتيال، لأنها كانت نشيطة خلال الاحتجاجات".