1100 وفاة بأميركا لليوم الثاني.. تحذير أممي من عواقب وخيمة لكورونا عربيا والضفة الغربية في مرمى الوباء

ارتفعت أرقام الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد بما يربو على 1100 لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيل أعداد قياسية في ولايات ألاباما وكاليفورنيا ونيفادا وتكساس، بحسب إحصاءات قامت بها رويترز، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من عواقب وخيمة للوباء في الدول العربية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الجائحة الحالية كشفت هشاشة الاقتصادات والمجتمعات العربية والصعوبات في استجابة بلدان المنطقة العربية للفيروس، محذرا من عواقب وخيمة على الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلدان العربية جراء انتشار الفيروس.

بدورها لم تشهد الولايات المتحدة حصيلة وفيات يومية كهذه ليومين متعاقبين منذ نهاية مايو/أيار الماضي، ووفقا لتحليل بيانات الوفيات في الأسبوعين الأخيرين مقارنة مع الأسبوعين السابقين، تشهد 23 ولاية الآن ارتفاعا في الوفيات، ويقترب العدد الإجمالي للإصابات من 4 ملايين حالة.

أما البرازيل فقد سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بكورونا بلغ 67 ألفا و860، بالإضافة إلى 1284 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227 ألفا و514 حالة، والوفيات إلى 82 ألفا و771، وليتجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في أميركا اللاتينية 4 ملايين.

وفي أستراليا، أمرت السلطات في ملبورن، ثاني كبرى المدن في البلاد، الخميس السكان بوضع كمامات في محاولة لاحتواء كوفيد-19 بعدما ظهرت مجموعات عدة من الإصابات في جنوبي شرقي البلاد، وسجلت اليوم الخميس أعلى عدد يومي للوفيات الناجمة عن الفيروس خلال ثلاثة أشهر.

وارتفعت أعداد الإصابات بشكل ملحوظ في الأراضي الفلسطينية، وقالت وزارة الصحة اليوم الخميس إنه تم تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، وأضافت في بيان أن معظم الإصابات الجديدة كانت في القدس التي سجلت 305 إصابات، في حين سجلت محافظة الخليل 167 إصابة.

احتياطات صحية في محل لقص الشعر بمدينة نيويورك (رويترز)

أوروبيا

أعلنت روسيا تسجيل 5848 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 795 ألفا و38 إصابة، وهو رابع أعلى رقم في العالم.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن 147 شخصا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و892.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 170 إصابة جديدة، منها 63 حالة في العاصمة فيينا وحدها، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ أبريل/نيسان الماضي.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة في بريطانيا إلى 297 ألفا و952، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء، وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 45 ألفا و586 حالة.

كما بلغ عدد الإصابات في ألمانيا 204 آلاف و276 حالة، وارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس إلى 9102 حالة.

وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 245 ألفا و32، وفي فرنسا إلى 215 ألفا و605، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ أكثر من 30 ألف حالة.

أما في إسبانيا، فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى267 ألفا و551 حالة، وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و426 حالة.

أعداد الإصابات في هونغ كونغ آخذة في الارتفاع (رويترز)

آسيويا

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 22 إصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع 14 قبلها بيوم.

وأعلنت السلطات في هونغ كونغ اليوم الخميس تسجيل 118 إصابة جديدة، وقالت إن من بين الإصابات الجديدة 111 إصابة محلية مؤكدة، مشيرة إلى أن منطقة فيكتوريا تسجل خلال هذه الفترة ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بكورونا .

وفي إندونيسيا، أظهرت بيانات فريق مكافحة مرض كوفيد-19 تسجيل 1906 إصابات جديدة اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 93 ألفا و657 إصابة.

أما في اليابان، فقد ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس أن العاصمة طوكيو سجلت أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا، وقالت وكالة كيودو للأنباء إن الإصابات تمثل رقما قياسيا جديدا تجاوز أعلى زيادة سابقة في الإصابات اليومية بلغت 293 إصابة الأسبوع الماضي.

وسجلت وزارة الصحة في سنغافورة 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 49 ألفا و98 حالة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن البلاد سجلت قفزة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حيث رصدت 45 ألفا و720 إصابة يوم الأربعاء ليرتفع الإجمالي إلى مليون و240 ألفا.