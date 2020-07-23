لليوم الخامس على التوالي.. تجدد الاحتجاجات جنوبي العراق للمطالبة بإقالة مسؤولين

تجددت المظاهرات الخميس في مناطق عدة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بإقالة جميع المسؤولين المحليين واحتجاجا على تردي الخدمات وسوء تجهيز الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية وناشطون أن المحتجين قطعوا عدة طرق رئيسية مؤدية إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وأجبروا الدوائر الحكومية على إغلاق أبوابها في منطقة سوق الشيوخ.

وأظهرت مقاطع مصورة عشرات المحتجين يجوبون الشوارع، في حين تتصاعد أعمدة الدخان خلفهم نتيجة إحراق الإطارات في الشوارع.

صور … إغلاق مخازن دائرة توزيع كهرباء ذي قار مجددا احتجاجا على تردي الكهرباء في المحافظة. pic.twitter.com/iL5kS88VZv — 🇮🇶 محمود المفرجي الحسيني 🇮🇶 (@almafraji71) July 23, 2020

وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي منح أمس قائممقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج إجازة إجبارية حتى انتهاء عيد الأضحى المبارك على خلفية تصاعد الاحتجاجات في القضاء والمطالبة بإقالة جميع المسؤولين المحليين.

#هاي_هاي_الناصرية #سوق_الشيوخ منبع الرجال وقادة الثورات استمرار الاحتجاجات في قضاء سوق الشيوخ #الناصرية لليوم الرابع على التوالي لسوء الخدمات وإقالة قائممقام القضاء #انصروا_الثورة pic.twitter.com/ffHgrAm80N — Emad Al kasid عماد الكاصد (@EmadKasid) July 22, 2020

كما شهدت محافظات جنوبية أخرى احتجاجات مماثلة بسبب تردي الخدمات وسوء الطاقة الكهربائية.

يشار إلى أن محافظة البصرة شهدت في يوليو/تموز 2018 أكبر موجة احتجاج شعبية بسبب تردي واقع الخدمات وتفشي الفساد، قبل أن تمتد موجة الغضب الشعبي والاحتجاجات لتشمل معظم مدن الجنوب وبغداد.