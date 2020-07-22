قتلى وجرحى في هجوم مسلح على معسكر للجيش المصري بشمال سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل اثنين من جنوده و18 مسلحا أمس الثلاثاء خلال هجوم استهدف أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمالي سيناء.

وتحدثت مصادر محلية عن وقوع انفجار عند معسكر للجيش في المنطقة، أعقبه إطلاق نار كثيف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجيش المصري في الهجوم.

وأضافت أن الكهرباء والاتصالات انقطعت عن المنطقة، وأن حركة السير توقفت على الطريق الدولي بين القنطرة والعريش عقب الانفجار.

ونشرت القوات المسلحة بيانًا بعد ساعات من الهجوم، قالت فيه إن قوات التأمين للارتكاز الأمني وبالتعاون مع القوات الجوية طاردت المسلحين داخل إحدى المزارع وبعض المنازل، مما أسفر عن مقتل 18 فردا "أحدهم يرتدي حزاما ناسفا".

وأضاف البيان أن فردين من قوات التأمين لقيا حتفهما، وأصيب أربعة آخرون خلال تصديهم لهجوم المسلحين.

وتداولت صفحات محلية في سيناء مقاطع فيديو قالت إنها لأشخاص نفذوا الهجوم، وأظهرت المقاطع عناصر قيل إنهم يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية أثناء زرعهم متفجرات وتجولهم داخل المدينة.

يذكر أنه منذ فبراير/شباط 2018 يشن الجيش بالتعاون مع قوات الشرطة حملة أمنية موسعة ضد المسلحين في شمالي سيناء تحت مسمى "العملية الشاملة".

ومنذ بدء الحملة، قُتل نحو 850 شخصا يقول الجيش المصري إنهم إرهابيون، وقرابة 70 عسكريا، وفق إحصاءات الجيش.