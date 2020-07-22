لم يسمح لهم بالعودة لبلادهم.. إصابات في صفوف سودانيين عالقين بعد اشتباكات مع الشرطة المصرية

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة الثلاثاء وقوع إصابات في صفوف سودانيين عائدين إلى بلادهم، بعد اشتباكات مع الشرطة المصرية.

وقال القائم بالأعمال في السفارة السودانية بالقاهرة خالد الشيخ إن الاشتباكات وقعت حين أغلق العائدون السودانيون الطريق الصحراوي المؤدي للمعبر السوداني، وأحرقوا إطارات سيارات، واحتجزوا شاحنة مصرية محملة بالغاز.

وأرجع الشيخ السبب في الاشتباكات إلى عدم السماح للعائدين السودانيين بالمرور إلى بلادهم، بسبب إغلاق معبر أرقين البري.

وأعرب عن أسفه لوقوع الاشتباكات، وأبدى أمله في أن يُفتح المعبر، مشيرا إلى أن سفارته تتواصل مع السلطات المصرية، واللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم.

وفي 21 يونيو/حزيران المضي، وصلت للعاصمة السودانية الخرطوم طائرة تحمل على متنها 120 سودانيا من العالقين في مصر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي 25 من الشهر نفسه، أعلن السودان وصول دفعة ثانية تبلغ 800 سوداني على متن 21 حافلة، بعد أن سبقهم وصول 440 شخصا على متن 10 حافلات، كانوا عالقين في مصر منذ مارس/آذار الماضي.

وتقدر الخرطوم عدد مواطنيها العالقين في دول عديدة حول العالم، على خلفية تداعيات أزمة كورونا، بأكثر من 10 آلاف.