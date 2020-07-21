كورونا.. أميركا تسجل 60 ألف إصابة جديدة وأرقام قياسية في الهند وإيران والبرازيل

ارتفع إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة بوباء كورونا المستجد إلى أكثر من 3.8 ملايين، بينها أكثر من 60 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما سجلت كل من الهند والبرازيل وإيران أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليوم الثلاثاء.

كما تسبب الفيروس في وفاة 448 شخصا يوم أمس، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 140 ألفا و922 وفاة، وفق جامعة جونز هوبكنز ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من الفيروس وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

من جانبها، أعلنت السلطات البرازيلية أنّ الاختبارات على لقاح لفيروس كورونا المستجد يطوّره مختبر "سينوفاك بيوتيك" الصيني، ستبدأ اليوم في مدينة ساو باولو على 900 متطوّع من العاملين في المجال الصحّي.

وفي المجموع سيتمّ تلقيح 9 آلاف متطوّع في 6 ولايات برازيلية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الموافقة على اللقاح.

التجارب التي تجريها جامعة أكسفورد على لقاح مضاد لفيروس كورونا أظهرت أن بإمكانه منح مناعة للجسم ضد المرض (رويترز)

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 يوليو/تموز، انخفاضا من 22 حالة قبل ذلك بيوم.

أما في فنزويلا، فقد أعلن وزير الإعلام خورخي رودريغز -في تغريدة له على تويتر- إصابة 45 عاملا في شبكة التلفزيون الفنزويلية الرسمية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

من جانبها، سجّلت السلطات الصحية في باكستان 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 266 ألفا و96 حالة.

كما سجلت اليابان اليوم الثلاثاء 230 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم سُجل هذا الأسبوع.

ونظرا لارتفاع الحالات، قررت السلطات اليابانية استبعاد طوكيو بالفعل من برنامج دعم السياحة الداخلية، بسبب الزيادة القياسية في حالات كورونا مقارنة بالمناطق الأخرى، وذلك لمنع انتشار العدوى في جميع أنحاء البلاد.

وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة اليوم 1844 إصابة جديدة، و5 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

الهند تحولت إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

وفي الهند، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى مليون و155 ألفا و191 حالة، عقب تسجيل 37 ألفا و148 إصابة جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و 634 حالة، بعد تسجيل 229 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 337 حالة.

وفي السياق، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ مالي بقيمة إجمالية 750 مليار يورو، لتخفيف التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ويعني الاتفاق الجديد أن البلدان الأكثر تضررا -مثل إيطاليا وإسبانيا- ستحصل على حزم إنقاذ من دول التكتل، في محاولة لتفادي هبوط أكبر في مؤشراتهما الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.