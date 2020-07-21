خلال اتصال بين رئيسي وزراء البلدين.. قطر تتعهد بدعم العراق لمعالجة المصابين بكورونا

تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أبدى خلاله اعتزام بلاده تقديم مستشفيين ميدانيين إلى العراق لمساعدته في مواجهة جائحة كورونا.

ونقل بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية أن رئيس وزراء قطر أبدى خلال اتصاله بالكاظمي "استعداد بلاده لدعم جهود العراق الصحية في مكافحة خطر وباء كورونا من خلال تقديم مستشفيين متنقلين يجهز أحدهما لمحافظة ذي قار (جنوب العراق)، والآخر إلى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار (غرب البلاد)".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أبلغ رئيس الوزراء القطري نظيره العراقي بتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مستشفيين ميدانيين مجهزين بمختلف المعدات الطبية إلى العراق دعما للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

من جانبه، قدم الكاظمي الشكر للشيخ تميم على هذا الدعم ووقوف قطر الدائم إلى جانب العراق.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وحتى مساء الاثنين سجل العراق 94 ألفا و693 إصابة بفيروس كورونا، بينها 3869 وفاة، و62 ألفا و836 حالة شفاء.‎