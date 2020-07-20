وزيرا الدفاع التركي والقطري يبحثان بأنقرة العلاقات الثنائية والعمل المشترك

أفاد مراسل الجزيرة بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار استقبل وزير شؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والشؤون الإقليمية، والعمل المشترك في مجالي الدفاع والأمن.

وأشار الوزير التركي خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة، إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع قطر مستمرة، قائلا إن البلدين تجمعهما علاقات ثنائية على مستويات عالية.

وعبّر أكار عن امتنان أنقرة للدعم الكبير للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل توفير بيئة استقرار في المنطقة.

واعتبر الوزير التركي أن هذه الزيارة هي استمرار للزيارة التي قام بها إلى قطر، وأنها فرصة مناسبة للنقاش بشكل مفصل بخصوص المستجدات.

يذكر أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل أمس الأحد في الدوحة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدى زيارة عمل إلى قطر في الثاني من الشهر الجاري.