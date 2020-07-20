نيجيريا.. عملية أمنية توقع قتلى من بوكو حرام وكمين لقطاع طرق يقتل 23 جنديا

أكدت وزارة الدفاع النيجيرية مقتل عدد من قيادات جماعة بوكو حرام في عملية أمنية جرت في قرية غوسكي التابعة لولاية بورنو شمالي شرقي البلاد.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن القوات النيجيرية نفذت غارات جوية، استهدفت "العناصر الإرهابية في القرية المذكورة"، وتم خلالها تدمير مواقعهم.

وبحسب السلطات في نيجيريا، فإن عمليات بوكو حرام منذ العام 2009 أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

قطاع طرق

على صعيد آخر، قتل 23 جنديا نيجيريا على الأقل إثر تعرضهم لكمين نصبه لهم "قطاع طرق" يوم أمس في قرية نائية شمالي غربي البلاد، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت المصادر -التي رفضت كشف هوياتها- إن أفراد العصابة فتحوا النار السبت على الجنود خلال قيامهم بدورية راجلة في غابات منطقة جيبيا في ولاية كاتسينا.

وأوضح مصدر أمني أنه قد تم العثور على جثث 23 جنديا، في حين لا يزال البعض في عداد المفقودين.

وباتت ولاية كاتسينا، التي يتحدر منها الرئيس محمدو بخاري ويعيش فيها غالبية السكان في فقر مدقع، منطقة مضطربة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

ويقوم الجيش النيجيري بعمليات عسكرية منتظمة في منطقة الغابات التي تختبئ فيها الجماعات المسلحة، لكن عدد الجنود غير كاف، مما دفع القرويين إلى تشكيل مليشيات.

وتشير بيانات مجموعة الأزمات الدولية، ومقرها بروكسل، إلى أن قطاع الطرق قتلوا نحو 8 آلاف شخص منذ عام 2011 وأجبروا أكثر من 200 ألف على النزوح من منازلهم.