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سياسة|سعودية

لإجراء فحوص طبية.. الملك سلمان يدخل المستشفى بالرياض

الملك سلمان يحكم السعودية منذ 2015 (الصحافة السعودية)
الملك سلمان يحكم السعودية منذ 2015 (الصحافة السعودية)
20/7/2020

دخل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المستشفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين لإجراء فحوص طبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية -عن بيان للديوان الملكي- أن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص جراء وجود التهاب في المرارة.

وقبل أن يتولي الملك سلمان الحكم في السعودية عام 2015، شغل منصب ولي العهد ونائب رئيس الوزراء منذ يونيو/حزيران 2012.

وعمل الملك سلمان أيضا حاكما لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

المصدر : رويترز

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