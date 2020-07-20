لإجراء فحوص طبية.. الملك سلمان يدخل المستشفى بالرياض

دخل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المستشفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين لإجراء فحوص طبية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية -عن بيان للديوان الملكي- أن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص جراء وجود التهاب في المرارة.

وقبل أن يتولي الملك سلمان الحكم في السعودية عام 2015، شغل منصب ولي العهد ونائب رئيس الوزراء منذ يونيو/حزيران 2012.

وعمل الملك سلمان أيضا حاكما لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.