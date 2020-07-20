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سياسة|سعودية

بعد خروجه من السجن بشهرين.. وفاة الكاتب السعودي صالح الشيحي متأثرا بكورونا

الشيحي اعتقل بعد انتقاده فساد الديوان الملكي بالسعودية (مواقع التواصل)
الشيحي اعتقل بعد انتقاده فساد الديوان الملكي بالسعودية (مواقع التواصل)
19/7/2020

نعى مغردون سعوديون الكاتب الصحفي صالح الشيحي، إثر وفاته متأثرا بفيروس كورونا الذي أصيب به منتصف الشهر الماضي، وبعد خروجه من السجن بشهرين.

وكان الشيحي اعتقل من قبل السلطات السعودية في 2018، بعد ظهوره في برنامج "ياهلا" عبر قناة "روتانا خليجية"، وتحدث فيه عن الفساد داخل الديون الملكي، لكن صحته تدهورت بعد أن أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.

واشتهر الشيحي بدفاعه عن المواطنين، والمطالبة بتحسين أوضاعهم ومهاجمة الفساد، كما وصفه بعضهم بصوت الفقراء، واسترجع آخرون مقولة الكاتب الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي حين وصفه "بنصير الضعفاء وكاتب البروليتاريا".

وحمّل حساب "معتقلي الرأي" السلطات السعودية المسؤولية التامة عن وفاته، حيث أدخل العناية المركزة منذ الإفراج عنه في مايو/أيار الماضي، وبقي في المستشفى حتى فارق الحياة، مضيفا أن السلطات أفرجت عنه كي تتهرب من المسؤولية عن إيذائه صحيا ونفسيا خلال الاعتقال.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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