تفاعل كبير على منصات التواصل بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها أمير الكويت

عبّر آلاف المغردين على منصات التواصل الاجتماعي عن فرحهم الكبير، بعد إعلان الديوان الأميري في الكويت أن العملية الجراحية التي أجراها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح تكللت بالنجاح.

وعلى مدى الأيام الماضية تصدرت وسوم عدة منصات التواصل، كان أبرزها #أمير_الإنسانية، و#أجر_وعافية_يا_والد_الجميع، و#خطاك_السو_يا_صباح، و#صباح_الأحمد_الجابر_الصباح.

وقد استذكر المغردون مناقب أمير الكويت ومساعيه في خدمة وطنه وأمته، وكيف أسهمت وساطاته في حل كثير من أزمات المنطقة، أو على الأقل منعت اتجاهها نحو الأسوأ.

وزير شؤون الديوان الاميري: سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد اجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح، مبتهلين الى الباري عز وجل ان ينعم على سموه بالشفاء العاجل ويديم عليه موفور الصحة وتمام العافية — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 19, 2020

شكراً من القلب لإخوتنا وعزوتنا أهل عمان على مشاعركم الطيبة ودعواتكم لشفاء والدنا الشيخ صباح ،، ونسأل الله أن لا نسعى لكم بمكروه ،، اللهم آمين https://t.co/1KwM4w7ALq — Dr. kalthoum Awadh (@k_behzadi) July 18, 2020

أسباب المحبة

في هذا الصدد، عزا رئيس مركز المدار للدراسات السياسية الدكتور صالح المطيري، هذا الكم الهائل من المحبة للشيخ صباح، إلى كون الكويتيين والعرب ينظرون إليه كوالد وليس أميرا فحسب.

ويُرجع المطيري المكانة التي يتبوؤها الشيخ صباح لعمله وزيرا للخارجية على مدى نحو 40 عاما، وهو ما خوله القيام بدور كبير في سياسات الكويت داخليا وخارجيا، والانخراط في قضايا عربية كالقضية الفلسطينية واليمنية والحرب العراقية الإيرانية، وهذا أثرى تجربته الشخصية، وجعله وسيطا مقبولا لدى كل الفرقاء.

وأوضح المطيري أن هذه الوساطة استمرت بعد استلام الشيخ صباح الحكم عام 2006، وصولا إلى تسميته قائدا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة في 2014، وهو منصب لم يسبقه إليه أحد تقديرا لجهوده الإنسانية على جميع الصعد.

#صباح_الاحمد

عندما شح الماء في #البصرة أرسل ناقلات من الماء وعند تردي خدمات الكهرباء فكان اول من ارسل المولدات للعراق واخرها عشرات الاطنان من الاوكسجين للمرضى في #الناصرية وغيرها الكثير

تجاه شعوب العالم #امير_الانسانية

نسأل الله ان يمن عليه بالصحة والعافية pic.twitter.com/oE9H7kMxMo — حسين البــدري 🇮🇶 IQ (@Hussain__Ali__) July 16, 2020

صاحب السمو الشيخ #صباح_الأحمد هو أحد القادة العرب الاستثنائين في مكانتهم وإمكاناتهم السياسية التي تجمع بين الرأي السديد والرؤية الثاقبة، مع حكمة لا تستفزها الأحداث وحنكة تستخرج الحلول من بطون الأزمات ..

نسأل الله أن يشفيه ويحفظه لبلده #الكويت ولشعبه وللمنطقة .. 🇶🇦♥️🇰🇼 pic.twitter.com/fvPM4g44dn — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 18, 2020

قطر والكويت

خليجيا، دلل المطيري على الثقل الذي يحظى به أمير الكويت بإحصاءات للمغردين، وصلت في قطر وحدها إلى 97 ألف تغريدة على "تويتر"، تضمنت جميعها دعوات بالشفاء للشيخ صباح الأحمد.

وهنا أشار المطيري إلى العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الكويتي والقطري، والمكانة التي يحظى بها أمير الكويت في قلوب القطريين، كونه أول من سارع لاحتواء الأزمة الخليجية الراهنة وحصار قطر.

ويذكّر المطيري بمسارعة الشيخ صباح الأحمد وقتئذ إلى طرح مبادرة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وعدم ادخاره جهدا بالرغم من ظروف العمر والصحة، وهو ما لم يثنه عن السفر إلى عواصم القرار في أوروبا وأميركا، درءا لتوسع الأزمة والحيلولة دون وصولها إلى عمل عسكري.

عندما تمرض "الكويت"

"السعودية" "قطر" "الإمارات" "البحرين" "عمان" والعالم أجمع يتضرع بالدعاء

كل هذا بسبب سياسه أمير الإنسانيه

ومحبه الشعوب له أسأل الله أن يشافيه أجر وعافية للشيخ #صباح_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/REnBJe6dQP — جمال‎ الشمري 🇰🇼🇦🇪🇧🇭🇴🇲🇶🇦🇸🇦 (@jamal_q8_26) July 18, 2020

اجر وعافية يا قلب الكويت وقلب قطر ما تشوف شر يا بوناصر كل اهل يدعولك بالشفاء ولباس الصحة والعافية يا امير الانسانية pic.twitter.com/8UlmOcCZfX — ولد قطر (@9lkQFUcp64sVs4Y) July 18, 2020

الديوان الأميري الكويتي: أمير البلاد #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح أجرى عملية جراحية اليوم تكللت بالنجاح.

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شكراً للمغردين من اليمن ، عمان، الامارات، قطر، البحرين ، السعودية

العراق ، مصر ، الاردن، لبنان، المغرب . pic.twitter.com/fpsY1htkFF — هنا الكويت (@bound100) July 19, 2020

سيل من برقيات الاطمئنان

ولم يكن رواد التواصل وحدهم الذين ساورهم القلق على الأمير، بل شاركهم في ذلك كثير من قادة الدول، فقد أجرى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية اتصالات هاتفية للاطمئنان على الشيخ صباح.

ويعلق الدكتور إبراهيم الهدبان على اتصال الرئيس العراقي برهم صالح للاطمئنان على صحة الأمير، بقوله إن الشيخ الصباح فتح صفحة جديدة في العلاقات مع العراق، في دلالة على أن المشكلة كانت مع القيادة السابقة وليست مع الشعب العراقي.

ويضيف الهدبان أن إصدار أمير الكويت توجيهاته بتقديم المساعدات لم يقف عند حدود العالم العربي، فقد حرص على مد الدول الأفريقية بما يساعدها على تحقيق التنمية وعبور مختلف الأزمات التي كانت تلمّ بها.

أما الكاتب الصحفي والناشط السياسي داهم القحطاني، فيرى أن الأدعية العفوية التي صدرت من مئات الآلاف من الكويتيين وغيرهم، تعبّر عن قيمة الكويت كمركز للعمل الإنساني منذ نشأتها، مستدلا على ذلك بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1962، أي منذ بدء تدفق الثروة النفطية وحتى قبل أن تستثمره لنفسها.

واعتبر القحطاني أن المشاعر التي عبّر عنها الآلاف من المسلمين والعرب وحتى المواطنين في دول غير عربية أو إسلامية، جاءت بعد أن لمسوا حقيقة الكويت وما يقدمه أميرها للعالم بشكل عام من دون اشتراطات أو إملاءات أو مصالح.

ويبلغ الشيخ الصباح من العمر 91 عاما، وهو الحاكم الخامس للكويت بعد استقلالها عام 1961، وتسلم مقاليد الحكم عام 2006 بعد إمضائه 4 عقود من الزمن وزيرا للخارجية، قبل أن يترأس الحكومة عام 2003، حيث ظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميرا.