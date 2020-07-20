الكويت وتركيا تؤكدان تسوية أزمات المنطقة بالطرق الدبلوماسية

أكدت الكويت وتركيا أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات الراهنة التي تشهدها المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين وزارتا الخارجية في البلدين عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن الجولة السابعة من المشاورات السياسية بينهما، وفق بيان للخارجية الكويتية.

وأضاف البيان أن الجانب التركي عبر عن تقديره لجهود الكويت الرامية للمّ الشمل الخليجي.

وناقش الجانبان كذلك قضايا المنطقة، وفي مقدمتها المستجدات في ليبيا وسوريا والعراق، إلى جانب عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما بحثا سبل تعزيز العلاقات في المجالات الأمنية والعسكرية والتجارية والاقتصادية.

وترأس الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي، في حين ترأس الجانب التركي سادات أونال نائب وزير الخارجية، بحضور سفيري البلدين.