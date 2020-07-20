أسقطتها إيران خطأ.. خبراء فرنسيون يستخرجون بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية

قال مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني اليوم الاثنين إن المحققين بدؤوا العمل على استخراج بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران خطأ في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر متحدث باسم المكتب أن العمل بالمختبرات لاستخراج البيانات من الصندوقين الأسودين بدأ بعد اجتماع تمهيدي مع مسؤولين إيرانيين وآخرين موجودين في مقر المكتب الواقع خارج باريس.

وأضاف أنه سيجري الاستماع أولا إلى مسجل الصوت بقمرة القيادة ثم إلى مسجل بيانات الرحلة. ورجح أن يستمر العمل حتى يوم الخميس على الأقل.

ويراقب محققون في الحوادث الجوية، من كندا والولايات المتحدة والسويد وبريطانيا، عملية استخراج البيانات، فضلا عن ممثلين عن الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية وشركتي بوينغ و"سافران" التي تصنع المحركات.

وتقول القوات الإيرانية إنها أسقطت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" في الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي ظنا منها أنها صاروخ، في وقت كان يشهد توترا شديدا بين طهران والولايات المتحدة. ولقي جميع من كان على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا.

ووافقت إيران في يونيو/حزيران الماضي على إرسال الصندوقين الأسودين إلى المكتب الفرنسي من أجل التحليل، مما أنهى أزمة طال أمدها مع كندا وأوكرانيا وفرنسا بشأن الوصول للبيانات.

والكثير من ضحايا الحادث كنديون أو مقيمون دائمون في كندا أو كانت هي وجهتهم الأخيرة.

وأرجع تقرير مبدئي -لمنظمة الطيران المدني الإيرانية، الأسبوع الماضي- حدوث المأساة إلى خطأ في نظام الرادار، وغياب الاتصال بين مشغل وسائل الدفاع الجوي وقادته.

من جانبه رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار إيران تسليم الصندوقين إلى فرنسا، مضيفا أن المسؤولين عما حدث سيُحاسبون.

وأوضح زيلينسكي أن خبراء أوكرانيين سيشاركون في فك شفرة بيانات الصندوقين الأسودين، إلى جانب نظراء لهم من فرنسا والولايات المتحدة وكندا.