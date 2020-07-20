أحدهما بريطاني والآخر صيني.. تجارب مبشرة على لقاحين لكورونا تظهر وجود استجابة مناعية

أظهر لقاحان قيد التطوير ضد كوفيد-19، أحدهما بريطاني والآخر صيني، استجابة مناعية جيدة، وأثبتا أنهما آمنان للمرضى، بحسب نتائج تجربتين سريريتين منفصلتين نشرت الاثنين في مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية.

وأثار اللقاح الأول الذي تطوّره جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية "استجابة مناعية قوية" في تجربة شملت أكثر من ألف مريض في بريطانيا.

كما أظهر لقاح ثان يطوّره باحثون في مدينة ووهان الصينية بتمويل من شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، استجابة قوية على صعيد إنتاج الأجسام المضادة، وأثبت أنه آمن لدى غالبية المرضى الـ500 المشاركين في تجربة منفصلة.

ولا تزال التجربتان في مرحلة أولية، وسيتعين إثبات فاعليتيهما في تجربة لاحقة على عدد أكبر من المشاركين قبل دراسة تسويقهما على نطاق واسع.

غير أن النتائج كانت تُنتظر بترقب شديد وسط سباق يخوضه العديد من الباحثين والمختبرات في العالم سعيا لإنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد.

ولم تسجل أي من التجربتين آثارا جانبية خطيرة، وكانت التأثيرات السلبية الأكثر شيوعا هي الحمى والتعب والألم في موقع الحقنة.

وحذر واضعو الدراسة من أنه ما زال ينبغي إجراء المزيد من الأبحاث ولا سيما لدى شريحة المسنين التي تعتبر أكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقالت سارة غيلبرت الباحثة في جامعة أكسفورد والتي ساهمت في الدراسة، إن النتائج "واعدة".

وأضافت "إذا كان لقاحنا فعالا، فهذا خيار واعد، إذ إن هذا النوع من اللقاحات يمكن تصنيعه بسهولة على نطاق واسع".

جونسون: أنباء إيجابية للغاية

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النتائج الأولية للتجارب السريرية على اللقاح، الذي تنتجه شركة أسترا زينيكا لمرض كوفيد-19، بأنها "أنباء إيجابية للغاية".

وقال جونسون على تويتر في تغريدة نشر فيها رابطا للبيانات "هذه أنباء إيجابية للغاية. تهنئة لأبرز علماء وباحثي العالم في جامعة أكسفورد".

وأضاف "لا توجد ضمانات. لم نصل لهذه المرحلة بعد ولا بد من إجراء المزيد من التجارب، لكن هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

اتفاق على لقاح ببريطانيا

وبالتوازي مع التقدم الحاصل في البحوث المتعلقة بلقاح للفيروس، أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين اتفاقات بشأن الحصول على 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير ضد وباء كوفيد-19، من التحالف الألماني الأميركي بيون تيك وبفايزر والمختبر الفرنسي فالنيفا.

وتضاف هذه الاتفاقات إلى الاتفاق المبرم مع شركة أسترازينيكا البريطانية للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد، والذي يعد مبشرا أكثر من سواه.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح، وعدد الجرعات اللازمة لتلقيح شخص واحد.

جهود أوروبية لإنقاذ خطة الإنعاش

وعلى المستوى الأوروبي، يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي مجددا الاثنين في اليوم الرابع من قمة تتسم بتوتر شديد وخلافات عميقة، في مسعى لإنقاذ خطة لإنعاش الاقتصاد على أمل تعويض جزء من الخسائر الاقتصادية التي خلّفها كوفيد-19 عالميا.

وبعد يوم من المناقشات (الأحد) التي استمرت طوال الليل، تم تعليق الجلسة بين قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في وقت مبكر صباح الاثنين.

وفي مواجهة مقاومة ما تسمى الدول "المقتصدة" (هولندا والسويد والدانمارك والنمسا)، سيقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تعديل حصة الإعانات في خطة الإنعاش البالغة قيمتها الإجمالية 750 مليار يورو إلى 390 مليارا مقابل 500 مليار في الاقتراح الأولي، على أن تكون النسبة المتبقية قروضا.

عداد الإصابات يواصل الصعود

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 610 آلاف شخص منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما تجاوز عدد المصابين به أكثر من 14 مليونا، تعافى منهم أزيد من 8 ملايين.

وما زالت الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا من ناحية الوفيات والإصابات (143 ألف وفاة بين 3.9 ملايين إصابة)، تليها في أعداد الوفيات البرازيل (79 ألفا و535 وفاة) ثم بريطانيا (45 ألفا و300) ثم المكسيك (39 ألفا و184) وإيطاليا (35 ألفا و45 وفاة).

وعلى مستوى الدول العربية، توفي اليوم الاثنين أول طبيب في لبنان جراء إصابته بفيروس كورونا، علما بأن البلاد سجلت منذ فبراير/شباط الماضي رسمياَ 2859 إصابة بكوفيد-19.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان 37 وفاة و2429 إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 253 ألفا و349، بينها 2523 وفاة، و203 آلاف و259 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة في بيان 8 وفيات و1739 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 68 ألفا و400، بينها 326 وفاة، و45 ألفا و150 حالة تعاف.

وفي قطر، رصدت وزارة الصحة في بيان حالتي وفاة و389 إصابة بالوباء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و37 حالة، بينها 159 وفاة، و103 آلاف و782 حالة تعاف.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل وفاة و271 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 57 ألفا 193، بينها 340 وفاة، و49 ألفا و621 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 559 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 59 ألفا و763، بينها 408 وفيات، و50 ألفا و339 حالة تعاف.