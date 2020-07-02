مدتها 90 يوما.. مجلس الأمن يدعو لهدنة عالمية بسبب كورونا

أيد مجلس الأمن الدولي الأربعاء دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة عالمية وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بعد التوصل لصيغة ترضي الصين والولايات المتحدة.

ويدعو القرار الذي صاغته فرنسا وتونس "جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الدخول على الفور في توقف إنساني لمدة 90 يوما متتالية على الأقل" للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

وسبق أن دعا غوتيريش لإصدار هذا القرار في مارس/آذار الماضي، لكن المفاوضات بشأنه تعثرت بسبب المواجهة بين الصين والولايات المتحدة حول ما إذا كان ينبغي الحث على دعم منظمة الصحة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة ترفض الإشارة إلى منظمة الصحة العالمية، بخلاف الصين التي كانت تريد التأكيد على دعم المنظمة.

وفي مايو/أيار الماضي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده ستنسحب من المنظمة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا لها بسبب تعاملها مع الوباء، متهما إياها بأنها "تتمحور حول الصين" وتروج "للتضليل الصيني" وهو ما تنفيه المنظمة.

ولا يشير قرار مجلس الأمن الجديد إلى منظمة الصحة العالمية، ولكنه يلمح إلى قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يذكر هذه المنظمة.

ومن جانبه قال الخبير في شؤون الأمم المتحدة ريتشارد جوان "لقد شاهدنا المجلس في أسوأ حالاته.. هذا مجلس أمن معتل".

أما ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، فاعتبر أن "تبنّي هذا القرار سيرسل إشارة هامة لأطراف الصراع وقد يساعد في تغيير الحسابات على الأرض".

وبعد تبني القرار تبادلت كل من الصين والولايات المتحدة الانتقادات.

وفي بيان لها قالت الولايات المتحدة إنه رغم تأييدها للقرار "إلا أنه لم يتضمن لغة حاسمة للتأكيد على الشفافية وتبادل المعلومات باعتبار تلك جوانب مهمة في مكافحة هذا الفيروس".

ومن جانب آخر ذكر مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أنه كان على مجلس الأمن "التحرك على الفور" لدعم دعوة غوتيريش. وأضاف "شعرنا بإحباط شديد لأن بعض الدول عمدت إلى تسييس العملية".