قطر تتجاوز مرحلة الذروة.. كورونا يقفز باليابان وتسجيل 52 ألف إصابة بيوم واحد في أميركا

حسب أحدث الأرقام، أصاب فيروس كورونا المستجد 10 ملايين و731 ألفا حول العالم توفي منهم 515 ألفا و893، في حين تماثل للشفاء أزيد من 5 ملايين و485 ألفا، وهو ما يمثل نسبة 51% من مجموع الإصابات.

وقد واصل الفيروس الانتشار بشكل مذهل في الولايات المتحدة الأميركية. وبينما شهدت اليابان قفزة في اليومين الأخيرين رصدت الصين حالات إصابة جديدة، وأعلنت قطر أنها تجاوزت مرحلة ذروة تفشي الوباء.

وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة سجلت الولايات المتحدة 52 ألفا و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى نحو مليونين و700 ألف مصاب.

وسجّلت البلاد أيضا 706 وفيات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي وفيات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى 128 ألفا و28 متوفى.

ويُعتبر عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثًا في الولايات المتحدة، أعلى من أيّ وقت مضى منذ ظهور الوباء.

ويأتي أكثر من نصف الإصابات اليومية الجديدة من ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

والأربعاء، سجّلت تكساس رقما قياسيا، إذ أحصت 8 آلاف و76 إصابة جديدة.

وكان رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي قد أبلغ لجنة بمجلس الشيوخ بأن الزيادة اليومية في عدد الحالات الجديدة يمكن أن تصل إلى 100 ألف، ما لم يتم بذل جهود في أنحاء البلاد لكبح الفيروس سريع الانتشار.

وقال "لا يمكننا التركيز فقط على الولايات التي تزيد فيها الحالات. هذا يعرض البلد بأكمله للخطر".

الرئيس والكمامة

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وضع قناع لن يكون "مشكلة" بالنسبة إليه، في حين أكد مجددا اعتقاده أن فيروس كورونا المستجد "سيختفي" في "لحظة معينة".

ولم يحدث أن شوهد ترامب وهو يضع كمامة، خلافا للعديد من زعماء العالم، لكن الرئيس الأميركي قال "لن يكون وضع كمامة مشكلة بالنسبة لي.. إذا كنت على مقربة من الناس فسأقوم بذلك".

وقال "أنا مع وضع الكمامات، أعتقد أنها شيء جيد"، إلا أنه بدا مشككا في فكرة جعل وضعها إلزاميا على المستوى الوطني.

وتابع "أعتقد أننا نتعامل جيدا مع الفيروس وأعتقد أنه سيختفي في وقت ما بطريقة ما". وأضاف "أعتقد أننا سنحصل على لقاح قريبا".

تجاوز الذروة

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة القطرية حنان محمد الكواري أن بلادها تجاوزت حاليا مرحلة ذروة جائحة كورونا.

وقالت الكواري الأربعاء إنه رغم تجاوز الذروة، فإن وباء فيروس كورونا لا يزال يشكّل تهديدا لصحة وسلامة المجتمع، ودعت إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها التباعد الجسدي.

وحتى الآن وصلت حصيلة فيروس كورونا في قطر إلى97 ألفا و3 إصابات، منها 115 وفاة، و83 ألفا و965 حالة تعافٍ.

وبدأت قطر الأربعاء في تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات رفع قيود تدابير فيروس كورونا، عقب تخطي مرحلة الذروة وانخفاض المنحنى، حسب بيانات رسمية.

وتشمل المرحلة الثانية الاستمرار في الافتتاح المحدود للمساجد لأداء الفروض الخمسة بطاقة استيعابية محدودة، كما تسمح بإجراءات أخرى بينها افتتاح جميع الحدائق والشواطئ وفتح المطاعم بطاقة استيعابية محدودة.

قفزة بطوكيو

وفي اليابان، أعلن مسؤول حكومي اليوم الخميس أن العاصمة طوكيو سجلت 107 إصابات جديدة، وهي أعلى زيادة يومية في أعداد الإصابات منذ شهرين في المدينة التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بأمس الأربعاء، حيث سجلت طوكيو 67 حالة إصابة جديدة فقط.

وحتى الحين سجلت اليابان نحو 19 ألف حالة إصابة و976 حالة وفاة.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 195 ألفا و228 إصابة.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع تسع حالات إلى 8994 وفاة.

حالات في الصين

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج، بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة، ولم تُسجل أي وفيات جديدة.

وسجلت الصين أيضا حالتين لم تظهر عليهما أعراض المرض بعد تسجيل ثلاث حالات دون أعراض في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني وصل إلى 83 ألفا و537 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، وانطلق إلى مختلف أنحاء العالم.