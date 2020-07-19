موسكو: حكومة الوفاق الليبية وعدت بالإفراج عن روسييْن محتجزين لديها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن مسألة الإفراج عن المواطنيْن الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبا، ولم يرد حتى الآن تعليق من الحكومة الليبية على ذلك.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان أن روسيا تعمل بشكل نشط للإفراج عن السجينين الروسيين مكسيم شوغالي وسمير سويفان، مشيرة إلى أن موسكو تستخدم جميعَ قنوات الاتصال بما فيها القنوات المغلقة مع الدول التي يمكنها الضغط على حكومة الوفاق الوطني.

وأضافت زاخاروفا أن الخارجية تلقت تأكيدا خطيًا من وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بأن المشكلة ستُحل في أقرب وقت.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، اعتقلت حكومة الوفاق الليبية مواطنين روسيين قالت إنهما جاسوسان تابعان لزعيم شركة فاغنر التي تقاتل إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في وقت تقول فيه موسكو إنهما باحثان أكاديميان يعملان في مؤسسة بحثية.

وقال مصدر حكومي في بيان نشرته عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في حسابها على فيسبوك، إن "المخابرات الليبية هي من أحالت البلاغ حول قضية الجاسوسين مكسيم شوغالي وسمير سويفان للنيابة العامة بتهمة ارتكابهما أفعالا مضرة بأمن الدولة".

ووفقا للبيان، فإن الجاسوسين "أرسلا تقارير يومية لرؤسائهما ركزت على الأوضاع العسكرية والاقتصادية في ليبيا، كما التقيا بالمطلوب للعدالة سيف القذافي أكثر من مرة"، دون تفاصيل عن توقيتات اللقاءات.

وكشف المصدر الحكومي في البيان أن "شركة ستروف تعمل على دعم المطلوب للعدالة سيف القذافي في أي انتخابات رئاسية مرتقبة، والتأثير في الانتخابات البلدية لترشيح موالين لروسيا".