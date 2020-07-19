غوتيريش قال إن الفيروس كشف هشاشة المجتمعات.. إصابات قياسية بكورونا عبر العالم وأرقام مخيفة في إيران

سجلت منظمة الصحة العالمية السبت زيادة قياسية جديدة، ولليوم الثاني على التوالي، في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغت 259 ألفا و848 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وتم تسجيل أكثر من 14 مليون إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأودى بحياة نحو 596 ألف شخص.

من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تقديرات وزارة الصحة الإيرانية تشير إلى أن 25 مليون مواطن أصيبوا بفيروس كورونا حتى الآن، ومن الممكن أن يصاب أكثر من 30 مليونا في المرحلة القادمة.

وأضاف روحاني، في اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا، أن البلاد شهدت موجتين من تفشي الفيروس، ومن المحتمل أن يستمر انتشاره في البلاد حتى شهر مارس/آذار 2021.

بنية هشة

وفي السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت أن فيروس كورونا المستجد كشف "البنية الهشة" للمجتمعات، وقد يدفع بمئة مليون شخص إلى الفقر المدقع.

وقال غوتيريش -الذي تحدّث في الذكرى الـ102 لميلاد أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا- إن فيروس كورونا يسلط الضوء على عدم المساواة في العالم.

وحذر غوتيريش خلال محاضرة عبر الإنترنت نظمتها مؤسسة نيلسون مانديلا في جوهانسبرغ من أن "مناطق بكاملها كانت تحقق تقدما باتجاه القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة عادت سنوات إلى الوراء في أشهر".

وقال "نواجه أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية. قد يدفع بمئة مليون شخص إلى الفقر المدقع. قد نشهد مجاعات بمستويات تاريخية".

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فحوص جماعية بالصين

وأطلقت الصين السبت حملة واسعة النطاق لإجراء فحوص جماعية لفيروس كورونا في إقليم شينجيانغ في أقصى شمال غرب البلاد، بعدما أثار ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس مخاوف من تفشي الوباء في هذا الإقليم.

ويأتي نظام الفحوص الجديد غداة قيام السلطات بخفض معظم الرحلات الجوية إلى أورومتشي عاصمة الإقليم وإغلاق المترو في المدينة ووقف خدمات النقل العام.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن مسؤول قوله خلال مؤتمر صحفي إن المدينة بكاملها "دخلت حالة حرب"، وأعلن أن كافة النشاطات الجماعية ستعلق، كما نُصح سكان أورومتشي بعدم مغادرة المدينة إلا في حال الضرورة القصوى.

ملايين المصابين بالأميركتين

وتتسارع وتيرة المرض بشكل أكبر في الأميركتين اللتين تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة ونصف حالات الوفاة على مستوى العالم، وفقا لإحصاء أجرته وكالة رويترز للأنباء.

وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من مليوني شخص في البرازيل من بينهم الرئيس جايير بولسونارو، إضافة إلى أكثر من 76 ألف وفاة، ليحتل هذا البلد المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.

أما في الأرجنتين، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا أمس الجمعة حاجز 119 ألف شخص، بعد تسجيل 4518 حالة خلال 24 ساعة.

وشهدت الهند، التي تجاوزت فيها حالات الإصابة مليون حالة، نحو 30 ألف إصابة جديدة يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.