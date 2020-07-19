شاهد.. متظاهرون يضرمون النار بقسم شرطة بورتلاند الأميركية والشرطة ترد

توسعت الاحتجاجات بعدد من الولايات الأميركية تنديدا بمقتل جورج فلوريد على يد شرطي بمدينة مينيابوليس، في وقت انتشر فيه الحرس الوطني بالمدينة ولوّح الرئيس ترامب بتدخل سريع للجيش لمواجهة الاحتجاجات.
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحريق الذي شهده مركز شرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية في الساعات الأولى من صباح اليوم.
والتقط نشطاء مقاطع مصورة للحريق الذي شب في مركز شرطة مدينة بورتلاند، وللهجوم العنيف على المتظاهرين عقب الحادث، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المدمع بغزارة، مما أوقع الكثير من الإصابات والاختناقات في صفوف المتظاهرين.
Ppa is on fire. pic.twitter.com/GPP1HdZmoc
— Griffin – Live from the Justice Center (@GriffinMalone6) July 19, 2020
كما استخدمت الشرطة الهراوات والعصي في قمع المحتجين، واعتقلت العشرات منهم.
ولاحقا، أعلنت الشرطة في حسابها الرسمي على تويتر عن إخماد الحريق.
People have broken into the Portland Police Association office and lit the building on fire.
— Portland Police (@PortlandPolice) July 19, 2020
There’s now a dumpster fire in front of ppa building. Police are telling people to move to the east and force may be used against them. pic.twitter.com/k7rCekhUGc
— Blair Stenvick (@BlairStenvick) July 19, 2020
ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار المظاهرات بمدينة بورتلاند التي اندلعت منذ أكثر من شهر بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة أواخر مايو/أيار الماضي، وللمطالبة بحل جهاز الشرطة في المدينة نتيجة اعتداءاته المتكررة على المتظاهرين وفق ما يقولون.
Second bull rush. Protesters tackled. At least one bike confiscated. pic.twitter.com/r5X00K85cN
— Tuck Woodstock (@tuckwoodstock) July 19, 2020
Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland pic.twitter.com/VX2xTVaaYq
— Zane Sparling (@PDXzane) July 19, 2020