شاهد.. متظاهرون يضرمون النار بقسم شرطة بورتلاند الأميركية والشرطة ترد

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحريق الذي شهده مركز شرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

والتقط نشطاء مقاطع مصورة للحريق الذي شب في مركز شرطة مدينة بورتلاند، وللهجوم العنيف على المتظاهرين عقب الحادث، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المدمع بغزارة، مما أوقع الكثير من الإصابات والاختناقات في صفوف المتظاهرين.

Ppa is on fire. pic.twitter.com/GPP1HdZmoc — Griffin – Live from the Justice Center (@GriffinMalone6) July 19, 2020

كما استخدمت الشرطة الهراوات والعصي في قمع المحتجين، واعتقلت العشرات منهم.

ولاحقا، أعلنت الشرطة في حسابها الرسمي على تويتر عن إخماد الحريق.

People have broken into the Portland Police Association office and lit the building on fire. — Portland Police (@PortlandPolice) July 19, 2020

There’s now a dumpster fire in front of ppa building. Police are telling people to move to the east and force may be used against them. pic.twitter.com/k7rCekhUGc — Blair Stenvick (@BlairStenvick) July 19, 2020

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار المظاهرات بمدينة بورتلاند التي اندلعت منذ أكثر من شهر بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة أواخر مايو/أيار الماضي، وللمطالبة بحل جهاز الشرطة في المدينة نتيجة اعتداءاته المتكررة على المتظاهرين وفق ما يقولون.

Second bull rush. Protesters tackled. At least one bike confiscated. pic.twitter.com/r5X00K85cN — Tuck Woodstock (@tuckwoodstock) July 19, 2020