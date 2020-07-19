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شاهد.. متظاهرون يضرمون النار بقسم شرطة بورتلاند الأميركية والشرطة ترد

أحد عناصر الشرطة يراقب الاحتجاجات في بورتلاند (رويترز)
أحد عناصر الشرطة يراقب الاحتجاجات في بورتلاند (رويترز)
19/7/2020

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحريق الذي شهده مركز شرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

والتقط نشطاء مقاطع مصورة للحريق الذي شب في مركز شرطة مدينة بورتلاند، وللهجوم العنيف على المتظاهرين عقب الحادث، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المدمع بغزارة، مما أوقع الكثير من الإصابات والاختناقات في صفوف المتظاهرين.

كما استخدمت الشرطة الهراوات والعصي في قمع المحتجين، واعتقلت العشرات منهم.

ولاحقا، أعلنت الشرطة في حسابها الرسمي على تويتر عن إخماد الحريق.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار المظاهرات بمدينة بورتلاند التي اندلعت منذ أكثر من شهر بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة أواخر مايو/أيار الماضي، وللمطالبة بحل جهاز الشرطة في المدينة نتيجة اعتداءاته المتكررة على المتظاهرين وفق ما يقولون.

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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