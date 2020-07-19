البث الحي
سياسة

تركي ذهب لسوريا لتعلم العربية.. فأتقنها في 21 عاما بالسجون السورية

19/7/2020

التقت الجزيرة بالمواطن التركي رياض أولار ليتحدث عن قصة 21 سنة قضاها في سجون النظام السوري.

سافر رياض إلى سوريا عام 1996 ليتعلم اللغة العربية، وكان في ذلك الوقت طالبا يبلغ 19 عاما.

وبعد مرور سنة، اعتقلته السلطات السورية لأسباب قالت إنها أمنية، وظل مختفيا قسريا في سجون النظام السوري لمدة 15 عاما.

وقد حكمت عليه محكمة سورية بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، وأطلق سراحه عام 2017.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أميركا تكتمت أربع سنوات على محرقة صيدنايا

شبهات جريمة أخرى بشعة صنعها النظام السوري ولفها الصمت الأميركي أربع سنوات؛ ففي ما يشبه الاستحضار للأساليب النازية، كشفت تسريبات أميركية عن أن نظام الأسد بنى أفرانا في سجن صيدنايا ليحرق فيها جثث المعتقلين. تقرير: فتحي إسماعيل تاريخ البث: 2017/5/16

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة