تركي ذهب لسوريا لتعلم العربية.. فأتقنها في 21 عاما بالسجون السورية

التقت الجزيرة بالمواطن التركي رياض أولار ليتحدث عن قصة 21 سنة قضاها في سجون النظام السوري.

سافر رياض إلى سوريا عام 1996 ليتعلم اللغة العربية، وكان في ذلك الوقت طالبا يبلغ 19 عاما.

وبعد مرور سنة، اعتقلته السلطات السورية لأسباب قالت إنها أمنية، وظل مختفيا قسريا في سجون النظام السوري لمدة 15 عاما.

وقد حكمت عليه محكمة سورية بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، وأطلق سراحه عام 2017.