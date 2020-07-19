انتقد مؤخرا حزب الله والرئيس عون.. البطريرك بشارة الراعي: خلاص جميع اللبنانيين في الحياد

شرح البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي موقفه المطالب بحياد لبنان في ظل أزمة سياسة واقتصادية خانقة تشهدها البلاد، مؤكدا أن دعوته للحياد ليست طرحا طائفيا أو فئويا أو مستوردا.

وأضاف في عظة الأحد أن مطلب الحياد يستهدف استرجاع هوية لبنان الأساسية، وخلاص جميع اللبنانيين دون استثناء، وفق قوله.

وكان الراعي قد قال في مقابلة بثتها أمس محطة "إل بي سي" (LBC) اللبنانية إن لبنان بلد محايد بالأساس، وإن خلاصه في الحياد الذي هو السبيل ليستعيد الرخاء، على حد تعبيره.

ودخل البطريك الماروني مؤخرا بقوة على خط الأزمة السياسية في لبنان، حيث أدلى مؤخرا بتصريحات تضمنت انتقادات لحزب الله وحليفه الرئيس ميشال عون، وقد حمّل حزب الله مسؤولية توقف المساعدات المالية التي كان يحصل عليها لبنان من دول خليجية وغربية، حيث يصف البعض في الداخل والخارج الحكومة اللبنانية الحالية بأنها حكومة حزب الله.

وكان البطريرك بحث أمس مع رئيس الوزراء حسان دياب مسألة حياد لبنان عن الصراعات والمحاور في المنطقة، وقال دياب إن موضوع الحياد سياسي بامتياز، وبحاجة إلى حوار سياسي عميق تشارك فيه كل القوى السياسية.

ووفي تصريحات أدلى بها أمس، رفض رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن يستقيل لعدم وجود بديل، وحذر من مخاطر التحول نحو حكومة تصريف أعمال، نافيا في نفس الوقت الاتهامات بأن حكومته هي حكومة حزب الله.

وجاءت تصريحاته عقب تجدد الاحتجاجات المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمها توقف الدعم الخارجي.