تركيا تتولى قيادة المهام البحرية لمكافحة القرصنة في خليج عدن

ترأست تركيا قيادة قوات المهام المشتركة "سي تي إف-151" (CTF-151)، لمكافحة القرصنة في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس السبت أنها تتولى قيادة المهام المشتركة من 25 يونيو/حزيران الماضي وحتى 10 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأوضحت أن قوات المهام المشتركة تضم عناصر من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.

Aden Körfezi ve Somali açıkları ile Hint Okyanusu’nda deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında görev yapan çokuluslu CTF-151’in komutası 25 Haziran-10 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye tarafından altıncı kez üstlenilmiştir.https://t.co/LHwlfysVUL pic.twitter.com/e3bOSzIOdb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020

ومنذ 25 فبراير/شباط 2009 تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.

والقوات البحرية المشتركة تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير/شباط 2002 ويهدف إلى تعزيز الأمن بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.