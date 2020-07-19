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سياسة|تركيا

تركيا تتولى قيادة المهام البحرية لمكافحة القرصنة في خليج عدن

سفن حربية تابعة للبحرية التركية (وكالة الأناضول)
سفن حربية تابعة للبحرية التركية (وكالة الأناضول)
19/7/2020

ترأست تركيا قيادة قوات المهام المشتركة "سي تي إف-151" (CTF-151)، لمكافحة القرصنة في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أمس السبت أنها تتولى قيادة المهام المشتركة من 25 يونيو/حزيران الماضي وحتى 10 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأوضحت أن قوات المهام المشتركة تضم عناصر من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.

ومنذ 25 فبراير/شباط 2009 تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.

والقوات البحرية المشتركة تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير/شباط 2002 ويهدف إلى تعزيز الأمن بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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