أمير قطر يلتقي وزير الدفاع التركي في الدوحة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وتأتي زيارة المسؤول التركي للدوحة في ظل العلاقات المتينة بين دولة قطر وتركيا.

كما أنها تأتي بعد أسبوعين من زيارة عمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة قطر في الثاني من يوليو/تموز الجاري، وبحث خلالها الزعيمان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وحينها، عبّر الشيخ تميم عن ارتياحه لعمق علاقات الشعبين القطري والتركي، وأشار إلى الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، الذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية المنطقة واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء.

يذكر أن تركيا تحتفظ بقاعدة عسكرية في قطر ضمن اتفاقية التعاون العسكري والصناعات الدفاعية الموقعة بين البلدين.