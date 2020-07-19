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أمير قطر يلتقي وزير الدفاع التركي في الدوحة

لقاء الأمير تميم والوزير أكار يأتي بعد أسبوعين من زيارة الرئيس أردوغان للدوحة (الأناضول)
لقاء الأمير تميم والوزير أكار يأتي بعد أسبوعين من زيارة الرئيس أردوغان للدوحة (الأناضول)
19/7/2020

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وتأتي زيارة المسؤول التركي للدوحة في ظل العلاقات المتينة بين دولة قطر وتركيا.

كما أنها تأتي بعد أسبوعين من زيارة عمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة قطر في الثاني من يوليو/تموز الجاري، وبحث خلالها الزعيمان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وحينها، عبّر الشيخ تميم عن ارتياحه لعمق علاقات الشعبين القطري والتركي، وأشار إلى الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، الذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية المنطقة واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء.

يذكر أن تركيا تحتفظ بقاعدة عسكرية في قطر ضمن اتفاقية التعاون العسكري والصناعات الدفاعية الموقعة بين البلدين.

المصدر : الجزيرة

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أمير قطر يستقبل أردوغان

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل إلى الدوحة اليوم في زيارة عمل، حيث بحثا التطورات الإقليمية والدولية وعلاقاتهما الإستراتيجية وسبل دعمها.

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