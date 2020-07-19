الكويت.. الديوان الأميري يعلن إجراء عملية جراحية ناجحة لأمير البلاد

أعلن الديوان الأميري في الكويت أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أجرى اليوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قوله إن الشيخ صباح (91 عاما) أجرى عملية جراحية صباح اليوم "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

وكان الشيخ صباح دخل المستشفى أمس السبت، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري إعلانه صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى مساء السبت اتصالا هاتفيا بأمير الكويت اطمأن فيه على صحته.