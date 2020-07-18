ليبيا.. تلويح أوروبي بعقوبات على الداعمين الخارجيين وقبائل تحذر مصر من الزج بجيشها

لوّحت دول أوروبية بفرض عقوبات على القوى الأجنبية الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا، وسط حديث عن مبادرة أميركية لإبعاد خطر الحرب عن مواقع النفط بليبيا، في حين حذرت قبائل ليبية مصر من مغبة الزج بجيشها في مستنقع الأزمة.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها للنظر في احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث السبت.

وجاء في البيان "نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".

وأضاف "نحن على استعداد للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرا أو برا أو جوا".

رؤية أميركية

من جانب آخر، كشفت مصادر ليبية مطلعة عن وجود ضغوط أميركية لفرض رؤية تركز على إبعاد خطر الحرب عن مواقع النفط في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن الرؤية الأميركية قد لا تحمل ملامح حل سياسي، ولكنها تقوم على إخضاع المنطقة النفطية لحماية دولية، من جانب، وجعْلِها فاصلا بين أطراف النزاع في ليبيا من جانب آخر.

وقالت إن حكومة الوفاق بطرابلس تبحث المقترح من جانبها، إضافة إلى أطراف أخرى مقربة من نواب برلمان طبرق.

وتتوقع تلك المصادر أن يؤدي إصرار حكومة الوفاق على ضرورة سيطرتها على منطقتي سرت والجفرة إلى تعديل هذا المقترح.

وتترافق الضغوط الأميركية مع تحركات من أجل دعم وقف لإطلاق النار وبدء مفاوضات سياسية.

مؤسسة النفط.. قلق من الصراع

من جانبها، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن قلقها الشديد من استخدام منشآتها النفطية كمواقع حربية، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يشعل الحرب ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز.

وأدانت في بيان لها تمركز مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية، والمرتزقة السوريين والجنجويد في المنشآت النفطية، وآخرها في ميناء السدرة، شرقي ليبيا.

ودعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة بأنحاء ليبيا كافة.

معتقلان روسيان

وفي شأن متصل، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس أخطرت الجانبَ الروسي في رسالة بأن مسألة إطلاق سراح المواطنَيْن الروسييْن مكسيم شوغالي، وسمير سويفان من السجن الليبي ستُحل في أقرب وقت.

وأوضحت زاخاروفا في بيان أن موسكو تعمل بشكل نشط للإفراج عن المعتقلين الروسيين، مشيرة إلى أن موسكو تستخدم جميع قنوات الاتصال بما فيها القنوات المغلقة مع الدول التي يمكنها الضغط على حكومة الوفاق الوطني.

وأضافت زاخاروفا أن الخارجية تلقت تأكيدا خطيا من وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بأن المشكلة سيتم حلها في أقرب وقت.

التسلل عبر الحدود التونسية

وفي تونس، قال وزير الدفاع عماد الحزقي إن محاولات التسلل إلى داخل أراضي بلاده عبر الحدود المشتركة مع ليبيا تصاعدت وتيرتُها بشكل ملحوظ، داعيا سكان المناطق الحدودية إلى تفهم دقة الوضع وخطورته وتفادي أية أحداث بالمنطقة العازلة بين البلدين.

وأوضح الحزقي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن خطورة الوضع على الحدود مرده إلى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا، حيث تدور حرب ويتدفق المرتزقة والسلاح، على حد تعبيره، مشددا على أن الوحدات العسكرية ستتصدى لمحاولات التسلل بكل صرامة.

تحذير من قبائل ليبية

وقد رفضت قبائل ليبية توريط الجيش المصري في أتون الأزمة الليبية، وذلك بعد طلب السيسي منحه التفويض من شيوخ قبائل ليبية للتدخل عسكريا في الأزمة.

وأعلن المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية رفضه أن تكون القبائل بديلا عن الهيئات التشريعية المنتخبة.

وطلب المجلس من النائب العام إصدار مذكرة اعتقال، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى إلى شيوخ القبائل الذين طالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل عسكريا في بلادهم.

واعتبر المجلس الأعلى لأعيان الزنتان هذه الخطوة محاولة يائسة للتشويش على إرادة الشعب الليبي، وطالب حكماء الزنتان الليبيين بالوقوف صفا واحدا ضد المؤامرات والانتفاضة ضد كل من يحاول العبث بتاريخهم والمساس به أو النيل منه، وفق تعبير البيان.

وفي السياق ذاته، حذر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مصر من أن هدف الزج بجيشها في الأزمة الليبية هو القضاء عليه.

وأعلن المجلس رفضه رهن السيادة الليبية والقرار السياسي بجهات خارجية من غير الشعب الليبي، أو أي عمل يؤدي إلى تقسيم ليبيا أو تجزئتها إلى أقاليم.

ووعد المجلس بعقد لقاء تشاوري للأعيان وقيادات المدن والقبائل الليبية قريبا، للبحث عن حل وطني للأزمة داخل حدود ليبيا ودون تدخل خارجي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال الخميس الماضي خلال لقاء عقده مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الهجوم على سرت، وفق وسائل إعلام مصرية.

ودعا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بجيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.

وتنتقد أطراف ليبية استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم حليفه اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.