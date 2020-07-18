التحالف يجبر طائرة ركاب يمنية على العودة للقاهرة.. الحوثيون يتهمون المبعوث الأممي بإطالة أمد الحرب في اليمن

اتهمت جماعة الحوثي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالانحياز إلى التحالف السعودي الإماراتي، والعمل على إطالة أمد الحرب في البلاد للعام السادس على التوالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في تصريحات لقناة المسيرة التابعة لجماعته إن غريفيث انفصل عن مهمته وما تتطلبه من حياد وإنصاف.

وأضاف أن غريفيث بات منخرطا مع ما سماها "قوى العدوان على اليمن" ومتبنيا أطروحتها بشكل كامل، متهما إياه بالتغطية على ما وصفه بالحصار الظالم للتحالف على اليمن.

وأكد عبد السلام أن هذا التعاطي السلبي يجعل صاحبه جزءا من المشكلة.

وفي تصريحات نقلها قبل أيام موقع أخبار الأمم المتحدة، قال غريفيث إن الحوثيين سحبوا المبالغ المالية التي تم تحصيلها من إيرادات ميناء الحديدة، والتي كان تم الاتفاق على تخصيصها لرواتب الموظفين في البلاد.

والتقى المبعوث الأممي مؤخرا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مقره بالرياض، وكان زار صنعاء مرارا في إطار مساع لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، ولكن بعد أكثر من عامين من تعيينه في منصبه لم تسفر مساعيه عن أي تقدم.

طائرة ركاب يمنية في مطار القاهرة (رويترز)

طائرة يمنية

وعلى صعيد آخر، قال مسافرون ومصدر ملاحي إن التحالف السعودي الإماراتي أجبر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية تحمل أكثر من 170 مسافرا على العودة إلى مطار القاهرة بعد وقت قصير من إقلاعها منه مساء أمس الجمعة.

وقال المصدر الملاحي إن التحالف برر خطوته بعدم إرسال الشركة صورا من جوازات سفر المسافرين.

وكان مصدر في الخطوط الجوية اليمنية قال إن التحالف السعودي الإماراتي طلب من الشركة تزويده بأسماء المسافرين وصور جوازاتهم قبل 48 ساعة من موعد الرحلة مقابل إصدار تراخيص الرحلات.

وأضاف المصدر أن طلب "خلية التحالف" بدأ خلال الرحلات الأخيرة لإجلاء اليمنيين العالقين في الخارج بعد توقف الرحلات الجوية والإغلاق الذي تسبب فيه وباء كورونا.

وأشار إلى أن التحالف هو الجهة المتحكمة في الأجواء اليمنية، ويمنح التراخيص للرحلات الجوية من اليمن وإليه.

وقال المصدر إن من شأن اشتراط التحالف إطلاعه على الأسماء منع سفر معارضين أو منتقدين له، كما إنه يمنع السفر الطارئ، إذ يحتاج المسافر إلى أيام عدة للموافقة على سفره.

ويتهم الحوثيون التحالف السعودي الإماراتي بفرض حصار شامل على اليمن، ويقولون إن استمرار الحصار يعني استمرار الحرب.