أميركا.. في يوم واحد 77 ألف إصابة بكورونا وترامب يواصل معاركه مع الأطباء وأولياء الأمور

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، حصيلة قياسيّة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات في البلاد.

يأتي هذا في وقت يتواصل الجدل بين خبراء الصحة والرئيس دونالد ترامب حول فرض قرار يلزم السكان بارتداء الكمامات، وكذلك بين ترامب وأولياء الأمور والمعلمين بسبب إصرار الرئيس على عودة المدارس في أقرب وقت ممكن.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الجمعة أنّ الولايات المتحدة -الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم- سجّلت خلال 24 ساعة أكثر من 77 ألف إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجماليّ الإصابات إلى نحو 3.6 ملايين. كما سجلت 927 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم بهذا البلد إلى أكثر من 139 ألف شخص.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 14 مليونا، توفي منهم ما يزيد على 599 ألفا، وتعافى أكثر من 8.4 ملايين، وفق موقع "ورلد ميتر" (worldometers) المختص برصد تطورات الفيروس.

ومنذ نهاية يونيو/حزيران تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولاسيّما في الولايات الواقعة غرب البلاد وجنوبها.

وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في أبريل/نيسان، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتّحدة يخضع لتدابير عزل للحدّ من تفشّي الوباء.

والخميس سجّلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأميركية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجدّ بلغت 156 وفاة.

وباتت هذه الولاية تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة في البلاد، متقدّمة بذلك على كاليفورنيا وتكساس، وتناهز الحصيلة اليومية حوالي 10 آلاف إصابة جديدة.

جدل الكمامة

ومع التفشي السريع للمرض، يطالب خبراء أميركيون السلطات بسن قوانين تفرض ارتداء الكمامات.

وحتى الآن تفرض أكثر من ثلاثين ولاية وضع الكمامة على المواطنين كإجراء وحيد للحد من انتشار الفيروس، لكن كثيرا من حكام الولايات إضافة إلى الرئيس ترامب لا يؤمنون بفكرة فرض ارتداء الكمامات على الأشخاص.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد رفع حاكم ولاية جورجيا دعوى قضائية ضد رئيسة المجلس البلدي لمدينة أتلانتا لإصدارها تعليمات تفرض على السكان وضع الكمامات في الأماكن العامة.

وتقول رئيسة المجلس البلدي لأتلانتا إن حاكم الولاية يسيسُ الجائحة وإنه استهدفها بالدعوى القضائية بعيد اجتماع بالرئيس ترامب.

ويدور جدل حاد آخر بين ترامب وخبراء الصحة والأهالي، حيث يدفع البيت الأبيض نحو عودة التلاميذ للفصول الدراسية، وقال إنه سينشر تعليمات بهذا الشأن للمؤسسات التعليمية.

في المقابل يثور أولياء الأمور والمعلمون وخبراء الصحة العامة ضد توجهات البيت الأبيض، ويستعدون لرفض تطبيقها بداية العام الدراسي المقبل.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بالولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول الأول من أغسطس/آب و157 ألفاً بعد مرور أسبوع واحد.

وهذه الأرقام حصيلة متوسّط نماذج وضعتها 23 مجموعة بحثية بالولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها الثلاثاء فريق مختبر "ديفيد رايخ لاب" من جامعة ماساشوستس، نيابة عن المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.