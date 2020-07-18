ولي العهد تسلم بعض صلاحياته.. أمير الكويت يجري فحوصات وأمير قطر يتصل للاطمئنان على صحته

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت نقلا عن أمر أميري أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سيتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت، بعد دخول الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى لإجراء فحوصات.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي جراح الصباح إنه صدر "أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) دخل المستشفى اليوم السبت لإجراء فحوص طبية.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اطمأن خلاله على صحته.