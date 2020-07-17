هجمات إلكترونية تستهدف منشآت مياه في إسرائيل

كشفت مصلحة المياه في إسرائيل عن تعرّض منشأتين تابعتين لها لمحاولة قرصنة إلكترونية دون الإشارة إلى الجهة التي تقف خلفها، غير أنها نفت وقوع أضرار تُذكر بفعل هذا الاختراق.

وقالت سلطة المياه الإسرائيلية في بيان إن "الهجمات استهدفت مرافق صرف صغيرة محددة في القطاع الزراعي وتم إصلاحها على الفور"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن "منشأة مياه في شمالي البلاد وأخرى في الوسط تعرضتا لهجوم سيبراني، ولم يحدد المسؤولون في إسرائيل الجهة التي تقف خلف هذه الهجمات".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم هو الثالث خلال ثلاثة أشهر، والثاني بعد هجوم آخر مشابه في أبريل/نيسان الماضي.

وفي أبريل/نيسان الماضي وجهت إسرائيل اتهامات إلى إيران بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية استهدفت مرافق للمياه والصرف الصحي، تمت خلالها السيطرة على كلمات مرور تشغيل منظومات لضخ المياه.

وبعد أسابيع، امتنعت إسرائيل عن التعليق رسميا على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية الثلاثاء، قالت فيه إن إسرائيل هي -على الأرجح- من يقف خلف هجوم إلكتروني نُفذ يوم 9 مايو/أيار الجاري وألحق أضرارا كبيرة في عمل ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس بإيران.

ونقلت الصحيفة في حينها عن مصادر في الإدارة الأميركية ودول أخرى، قولها إن الهجوم الإلكتروني تسبب في تشويشات خطيرة على الحركة في منطقة الميناء الإيراني، حيث انهارت أنظمة الحاسوب التي تُنظم حركة السفن والشاحنات ونقل البضائع.

لكن مسؤولا أمنيا إسرائيليا سابقا ألمح إلى أن إسرائيل قد تكون نفذت الهجوم الإلكتروني، ردا على هجوم إلكتروني إيراني على بنى تحتية مائية إسرائيلية.