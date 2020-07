نائب جمهوري يسأل: أين محمد بن نايف؟ وهل هو بمكان آمن؟

طالب النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا فرانسيس روني بضرورة معرفة مكان ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف فورا وما إذا كان آمنا.

وقال في تغريدة على تويتر "إن بن نايف عمل بشكل بناء مع الولايات المتحدة لسنوات عدة، وكان له دور فعال في توفير معلومات لمكافحة الإرهاب بعد أحداث ١١ سبتمبر".

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت في السادس من يوليو/تموز الجاري أن لجنة مكافحة الفساد التابعة لولي العهد الحالي محمد بن سلمان توشك على الانتهاء من تحقيق مفصل في مزاعم فساد وخيانة بحق محمد بن نايف.

Crown Prince Mohammad Bin Nayef has worked constructively with the United States for many years and was instrumental in providing counter terrorism intel in the aftermath of 9/11. We need to know right now where he is and if he is safe. https://t.co/HdqFkkZsxY

