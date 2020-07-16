رغم الخطورة على حياته.. محكمة إسرائيلية ترفض استئناف الشيخ صلاح ضد سجنه

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا اليوم الخميس الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح على قرار سجنه، في ظل انتشار وباء كورونا وخطورة السجن في هذه المرحلة تحديدًا على صحته وحياته.

وجاء قرار المحكمة أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته بالسجن الفعلي يوم 16 أغسطس/آب المقبل.

وكانت المحكمة قد زعمت في وقت سابق أن الشيخ صلاح "يحرض على الإرهاب"، ويؤيد "منظمة محظورة" وهي الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وحكمت عليه بالسجن لمدة 28 شهرا، مع تخفيض 11 منها كان قضاها داخل السجن.

واستندت المحكمة في إدانتها للشيخ على مواقف وتصريحات أدلى بها نصرة للقدس والمسجد الأقصى، بالإضافة لاستشهاده بآيات قرآنية تمجيدا للشهداء في خطبة ألقاها خلال تشييع ٣ شبان استشهدوا برصاص الاحتلال في مدينة أم الفحم عام 2017 قتل فيها شرطيان إسرائيليان.

الشيخ يعلق

وعقب قرار المحكمة، شدد الشيخ صلاح على أن الثوابت الإسلامية والعربية والفلسطينية هي المنتصرة في هذه المعركة التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأشار إلى أن قرار الرفض كان متوقعا، قائلا "سندخل السجن أحرارا وسنخرج أحرارا، ولا حق للاحتلال في ذرة تراب في الأقصى المبارك".

وشدد على أنه "لن يأتي اليوم الذي سنساوم فيه على ثوابتنا، فالصلاة في المسجد الأقصى من ثوابتنا، والرباط في الأقصى من ثوابتنا، ولن نستأذن الاحتلال في ثوابتنا".

يذكر أن الشيخ صلاح يخضع منذ دخوله للحبس المنزلي لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.