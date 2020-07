ثري حالم برئاسة العراق وزوج ممثلة سورية.. من هو الزعيم الجديد للطريقة الصوفية الكسنزانية؟

تبدو شخصية الزعيم الجديد للطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ نهرو محمد الكسنزاني مثيرة للاهتمام وغريبة الأطوار، فهو شخصية سياسية طموحة ورجل أعمال، وورث زعامة هذه الجماعة الدينية عن والده محمد عبد الكريم الكسنزاني الذي توفي يوم 4 يوليو/تموز الحالي في الولايات المتحدة.

ويحمل الشيخ نهرو المولود في 1969 بمحافظة كركوك شمالي العراق، شهادة الدكتوراه في التاريخ وشهادة أكاديمية في علوم اللغة الإنجليزية من المملكة المتحدة وأخرى في علوم الحاسبات من كلية المنصور الجامعة في بغداد.

ولم تمض إلا ساعات قليلة على مبايعته من قبل أتباعه حتى تعرّض الخليفة الجديد لسيلٍ من الاتهامات والانتقادات اللاذعة، منها ضلوعه في التخابر والتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" (CIA)، فضلا عن ملفات فساد تلاحقه في العراق.

ينتسب الكسنزاني لعائلة ذات خلفية دينية صوفية، وهو كردي عراقي ينتسب للعائلة الحسينية النسب وطريقته الصوفية القادرية، يؤمن بفصل الدين عن الدولة.

وتقلد الشيخ الكسنزاني مناصب عدة منها رئيس تحالف الوحدة الوطنية، والأمين العام لتجمع الوحدة الوطنية العراقي، ورئيس مجلس أمناء كلية الشيخ محمد الكسنزاني الجامعة، ورئيس المركز العالمي للتصوف والدراسات الروحية.

وله العديد من المؤلفات في مجال الفكر والسياسة من أبرزها "تجمع الوحدة الوطنية العراقي.. المسيرة النضالية وآفاق المستقبل" و"عناقيد الرؤى" و"تظاهرات سلمية وحقوق مشروعة"، إضافةً إلى العشرات من المقالات والدراسات المنشورة في عدد من الصحف والمجلات المحلية والعربية.

مناهض لطهران

وفي تقرير سابق لها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تطابق رؤى الشيخ نهرو مع السياسة الأميركية المناهضة لإيران وسياستها في المنطقة، مؤكدة أنه بعث رسالة في يوليو/تموز 2018 إلى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يؤكد فيها ضرورة تحقيق الهدف المشترك في إضعاف النظام الديني في إيران والقضاء على هيمنته في المنطقة.

وبعد 4 أشهر من ذلك، جاء الكسنزاني إلى واشنطن وقضى في فندق ترامب 26 يوما في جناح خاص على الطابق الثامن، وتكلفة هذه الزيارة قدرت بعشرات آلاف الدولارات، وهذه الزيارة هي الأطول لشخصيات مهمة في الولايات المتحدة لعام 2018.

