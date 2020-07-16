قبل 4 أشهر من الرئاسيات.. ترامب يستبدل مدير حملته الانتخابية

استبدل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير حملته الانتخابية، في قرار يأتي قبل 4 أشهر فقط من الاستحقاق الرئاسي، ويأمل من خلاله الملياردير الجمهوري تحسين شعبيته الآخذة في التراجع في استطلاعات الرأي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يسرني أن أعلن ترقية بيل ستيبيين إلى منصب مدير حملة ترامب".

وكان ستيبيين يشغل منصب نائب مدير الحملة، وحل بموجب هذا القرار محل براد بارسكيل الذي قال ترامب إنه لن يغادر فريق حملته، بل سيعود لمزاولة مهامه السابقة بصفته مسؤولا عن "الإستراتيجيات الرقمية والبيانية العظيمة" للحملة.