النهضة تتهمها بتنفيذ مخطط انقلابي.. عبير موسى تحتل منصة البرلمان التونسي

قاطعت كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى جلسة مجلس النواب التونسي اليوم الخميس حيث اعتلت موسى المنصة الرئيسية، مما دفع رئيس المجلس راشد الغنوشي إلى رفع الجلسة العامة.

وكانت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس مخصصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، لكن كتلة الدستوري الحر قاطعت أعمال الجلسة، ومنعت الغنوشي من إلقاء كلمته الافتتاحية.

واستنكر عدد من النواب هذه الفوضى التي وقعت، وعبّر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن غضبه قائلا إن ما فعلته موسى وحزبها يعد جريمة وانقلابا متكامل الأركان، حسب تعبيره.

من جهته، دان رئيس كتلة حزب حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري ما قال إنها محاولات من رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى "لجر البلاد إلى مستنقع العنف والفوضى".

وكان البحيري قد حذر سابقا من محاولات موسى المتكررة لتعطيل أعمال البرلمان، ورأى أنها تندرج ضمن مخطط انقلابي يدبره ما وصفه بائتلاف الشر العربي الإماراتي المصري.

ودعا البحيري -في تصريح نشرته صفحة حركة النهضة على فيسبوك في وقت سابق- الكتل النيابية المختلفة والنيابة العامة إلى التصدي لهذه المحاولات الانقلابية، على حد وصفه.

مرة أخرى، حزب عبير موسي يحتلّ منصة رئاسة البرلمان ويعطل جلسة برلمانية طال انتظارها كانت مخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

بعض الإعلام العربي الذي قدم زوراً موسي على أنها "حامية الديمقراطية"، والحال أنها أشد أعداء الديمقراطية، ماذا يقول لمتابعيه؟ #تونس — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) July 16, 2020

ابن زايد يدفع المليارات لشراء ذمم النواب عن طريق عبير موسى لسحب الثقة من الغنوشي — عبد السلام القاسم (@aboalmostafa1) July 16, 2020

كتلة عبير موسي تعطل جلسة انتخاب المحكمة الدستورية وأعضاء كتلتها يقومون بحجز صندوق الاقتراع ليمنعون عملية الانتخاب

أزلام بن علي تخنقهم الديمقراطية!!!!!!

قمة التبوريب والبلطجة #العبث — Lobna Amri🇹🇳 (@Lobna_Amri) July 16, 2020

محاولات متكررة

وكانت موسى وكتلتها قد قاطعت أعمال البرلمان في مناسبات سابقة عدة، وشنت حملة على حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي الذي يرأس حاليا مجلس نواب الشعب.

وتواصل كتلة الحزب الدستوري الحر منذ حوالي أسبوع تنفيذ اعتصام مفتوح داخل البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي الذي تصفه بأنه "زعيم تنظيم الإخوان المسلمين" في تونس.

يا تونس وين ماشية ……

قلنا رتحنا مالتجمع ياعي عاودها رجعوهولنا بش يمرضنا الكل بالضغط والسكر ويجلطنا

الله لا تباركلك يا عبير موسي — مليحة مروى (@1cUBHUuHKzH8a2s) July 16, 2020

الناس إلي عاملة من عبير موسي رمز الوطنية و الدولة، نحب نقوللكم يعطيكم نم لأن الشلاكة هذيكا و أمثالها من الطاحنة هم إلي "صنعو" الخوانجية و ردوهم ابطال… خلاصة القول، فئة كبيرة من الشعب عاشق طحين و تلحيس و لا يؤمن بالدولة بل يؤمن بالرموز الزائفة! — Ghaïth Touzri (@ghaithtouzri) July 16, 2020

وعرقل نواب الدستوري الحر أمس الأول الثلاثاء جلسة عامة للبرلمان كان من المقرر لها أن تناقش عددا من الاتفاقات ومشروعات القوانين الاقتصادية.

وتتزامن تحركات موسى وكتلتها مع تحرك آخر لسحب الثقة من الغنوشي من قبل الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح. وقالت موسى إنها مستعدة لوضع توقيعات كتلتها على ذمة لائحة سحب الثقة التي أعدتها الكتلة الديمقراطية.