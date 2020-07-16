البث الحي
سياسة

النهضة تتهمها بتنفيذ مخطط انقلابي.. عبير موسى تحتل منصة البرلمان التونسي

عبير موسى في جلسة سابقة للبرلمان (الفرنسية)
عبير موسى في جلسة سابقة للبرلمان (الفرنسية)
16/7/2020

قاطعت كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى جلسة مجلس النواب التونسي اليوم الخميس حيث اعتلت موسى المنصة الرئيسية، مما دفع رئيس المجلس راشد الغنوشي إلى رفع الجلسة العامة.

وكانت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الخميس مخصصة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، لكن كتلة الدستوري الحر قاطعت أعمال الجلسة، ومنعت الغنوشي من إلقاء كلمته الافتتاحية.

واستنكر عدد من النواب هذه الفوضى التي وقعت، وعبّر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن غضبه قائلا إن ما فعلته موسى وحزبها يعد جريمة وانقلابا متكامل الأركان، حسب تعبيره.

 

 

من جهته، دان رئيس كتلة حزب حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري ما قال إنها محاولات من رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى "لجر البلاد إلى مستنقع العنف والفوضى".

وكان البحيري قد حذر سابقا من محاولات موسى المتكررة لتعطيل أعمال البرلمان، ورأى أنها تندرج ضمن مخطط انقلابي يدبره ما وصفه بائتلاف الشر العربي الإماراتي المصري.

ودعا البحيري -في تصريح نشرته صفحة حركة النهضة على فيسبوك في وقت سابق- الكتل النيابية المختلفة والنيابة العامة إلى التصدي لهذه المحاولات الانقلابية، على حد وصفه.

محاولات متكررة

وكانت موسى وكتلتها قد قاطعت أعمال البرلمان في مناسبات سابقة عدة، وشنت حملة على حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي الذي يرأس حاليا مجلس نواب الشعب.

وتواصل كتلة الحزب الدستوري الحر منذ حوالي أسبوع تنفيذ اعتصام مفتوح داخل البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي الذي تصفه بأنه "زعيم تنظيم الإخوان المسلمين" في تونس.

 

 

 

 

وعرقل نواب الدستوري الحر أمس الأول الثلاثاء جلسة عامة للبرلمان كان من المقرر لها أن تناقش عددا من الاتفاقات ومشروعات القوانين الاقتصادية.

وتتزامن تحركات موسى وكتلتها مع تحرك آخر لسحب الثقة من الغنوشي من قبل الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الإصلاح. وقالت موسى إنها مستعدة لوضع توقيعات كتلتها على ذمة لائحة سحب الثقة التي أعدتها الكتلة الديمقراطية.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

حول هذه القصة

أزمة تونس.. "النهضة" تصف إقالة الفخفاخ لوزرائها بالعبث بالمؤسسات والإجراء المتشنج

وصفت حركة النهضة التونسية اليوم إقالة رئيس الحكومة المستقيل لوزرائها بـ"العبث بالمؤسسات وردة فعل متشجنة"، وذلك بعدما أقدم إلياس الفخفاخ أمس على إقالة وزراء النهضة وتقديم استقالته للرئيس في اليوم نفسه.

بسبب "الاصطفاف المفضوح"..البرلمان التونسي يُسقط لائحة "الدستوري الحر" بشأن ليبيا

أسقط مجلس النواب التونسي مشروع لائحة تقدمت به كتلة الحزب الدستوري تنص على ما سمته رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا، بعد رفض غالبية الكتل ما جاء في مضمون اللائحة الذي اصطف مع دول على حساب دول أخرى.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة