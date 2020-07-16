اعتبرت العقوبات أمرا مؤسفا.. الصين تدعو بومبيو لزيارة شينغيانغ لمعاينة أوضاع الإيغور

أكدت الصين اليوم الخميس أنها لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو أن تحل محلها، ودعت واشنطن إلى النظر إليها بموضوعية والعودة إلى المنطق السليم في سياساتها تجاهها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ للصحفيين -في إفادة صحفية- إن الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن كل ما تفعله الصين يمثل تهديدا، فإن مثل هذا النهج سيتحول إلى حقيقة.

ودعت هوا تشون وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للحضور إلى الصين وزيارة إقليم شينغيانغ ليرى بنفسه عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة.

عقوبات أميركية

وفي تعليقها على العقوبات الأميركية، قالت المتحدثة إن فرض حظر على دخول أعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى أميركا سيكون إجراء مؤسفا للغاية حال تنفيذه.

وتساءلت "ماذا تبقى من الولايات المتحدة بصفتها القوة الكبرى في العالم؟ وما نوع الانطباع الذي تريد تصديره للمجتمع الدولي؟".

وبشأن ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي عن تطبيق قيود على تأشيرات دخول بعض موظفي شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي إلى الولايات المتحدة بدعوى أنها "تنتهك حقوق الإنسان"، قالت هوا تشون إن الادعاءات الأميركية بشأن حقوق الإنسان "مجرد كذبة كبرى، وإن الولايات المتحدة هي أكبر منتهك لهذه الحقوق في العالم".

هونغ كونغ

وفي سياق متصل، اتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاج "منطق العصابات" بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء الوضع الخاص الذي يعطي أفضلية لهونغ كونغ.

وقال مكتب الاتصال الصيني في المركز المالي الآسيوي أمس الأربعاء إن الخطوة لن تضر إلا بالمصالح الأميركية ولن يكون لها تأثير يُذكر على هونغ كونغ.

وكان ترامب قد وقع يوم الثلاثاء أمرا تنفيذيا لإنهاء المعاملة الاقتصادية التفضيلية لهونغ كونغ، مما يسمح له بفرض عقوبات وقيود على التأشيرات للمسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية المشاركة في فرض القانون، وهددت الصين بالرد بفرض عقوبات، واستدعت السفير الأميركي للاحتجاج.