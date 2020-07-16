مقتل 7 عناصر أمن في تحطم طائرة استطلاع شرقي تركيا

قتل 7 من منتسبي الأمن التركي -بينهم طياران- في تحطم طائرة استطلاع مروحية بعد ارتطامها بجبل مساء أمس في محافظة فان جنوب شرق تركيا.

وأوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو -في تصريحات متلفزة- أن الطائرة كانت في مهمة للاستطلاع والمراقبة بولايتي وان وهكاري شرقي تركيا، منذ الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن الطائرة هوت على جبل من ارتفاع 670 مترا.

وذكرت قناة "إن تي في" (NTV) أن المحققين يعملون للتوصل إلى سبب الحادث.

ونقلت القناة التلفزيونية عن صويلو قوله إن آخر اتصال مع الطائرة كان الساعة 10:32 من مساء الأربعاء (19:32 بتوقيت غرينتش)، ثم اختفت من شاشات الرادار بعد مرور 13 دقيقة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية التركية إن شرطيين قُتلا فجر اليوم الخميس، بعد إصابتهما بجروح بالغة أثناء عملية ضد عناصر إرهابية بولاية سعرد، جنوب شرقي البلاد.

وأضافت الوزارة -في بيان رسمي- أن 4 من قوات العمليات الخاصة التابعة لقيادة قوات الدرك بسعرد، أصيبوا أثناء مواجهة مع عناصر إرهابية بقرية "دوغان" التابعة لبلدة برفاري بالولاية، وقد توفي اثنان منهم لاحقا متأثرين بإصابتهم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيين على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.