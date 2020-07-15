"عار عليك".. ناشط يقاطع حاكم فلوريدا ويتهمه بتضليل الجمهور

تعرض حاكم فلوريدا رون ديسانتيس للصدمة يوم أمس الإثنين بعد قيام أحد الناشطين بمقاطعته أثناء مؤتمر صحفي تحدث فيه عن تفشي كورونا في مستشفى ميامي.

وقال الناشط توماس كينيدي "عار عليك"، وأضاف "الأعداد في فلوريدا وصلت لأرقام قياسية وأنت لا تفعل شيئًا".

وتابع كينيدي قبل أن يتدخل الأمن "أنتم تضللون الجمهور وليس لديكم خطة فقد مات 4000 شخص".

وكان حاكم فلوريدا قد تعرض لانتقادات متزايدة لفشله في جعل لبس الكمامات إلزاميا مع استمرار انتشار المرض في الولاية، حيث سجلت فلوريدا رقمًا قياسيًا جديدًا في الولايات المتحدة وصل إلى أكثر من 15000 في يوم واحد.

يذكر أنه وحتى يوم أمس الاثنين كان لدى الولاية -وهي ثالث أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة- أكثر من 282 ألف حالة إصابة، مع أكثر من 4200 حالة وفاة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في فلوريدا.