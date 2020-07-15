ترغب في الهجرة لبريطانيا؟.. 8 أسئلة وأجوبة عن الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرة

أماطت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل اللثام عن التفاصيل النهائية لنظام الهجرة الجديد الذي ستعتمده البلاد مع بداية العام المقبل، أي مباشرة بعد نهاية المرحلة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي وثيقة من 130 صفحة، أعلنت الداخلية البريطانية عن كل الإجراءات التي يتعين على الراغب في دخول أراضيها بغرض العمل أو الدراسة أن يتبعها.

وانتقلت بريطانيا للعمل بنظام التنقيط، كما أن مواطني الاتحاد الأوروبي لن يكون لهم أي ميزة تفضيلية عن بقية المهاجرين في حال كانوا راغبين في العمل بالبلاد.

ويهدف النظام الجديد لتقليص أعداد المهاجرين بشكل كبير، وسحبه لأقل من 100 ألف في السنة علما أن مجموع ما يصل من المهاجرين للمملكة المتحدة يبلغ 300 ألف مهاجر سنويا.

الحكومة البريطانية لم تضع أي سقف لأعداد تأشيرات الدراسة التي يمكن منحها سنويا (الجزيرة)

ما نظام التنقيط البريطاني الجديد؟

يعتمد النظام الجديد على منح نقاط لكل طلب هجرة، ومن أجل الحصول على الموافقة، ينبغي على المترشح أن يحصد 70 نقطة، مقسمة على مدى إتقان اللغة الإنجليزية، وعقد عمل من مؤسسة بريطانية، شريطة أن تكون الوظيفة في مجال يشترط مهارات معينة، خصوصا في المجال التقني والإلكتروني والبحث العلمي والصحة.

في حال توفر ثلاثة شروط وهي شهادة تثبت إتقان اللغة، وعقد عمل براتب سنوي يبلغ 25 ألفا و600 جنيه إسترليني، وضمان وظيفة مصنفة على أنها تحتاج "كفاءة عالية"، فإن طالب الهجرة يحصل على 50 نقطة من أصل 70.

بينما يمكن تجميع الـ 20 نقطة المتبقية من خلال توفر طالب الهجرة، على شهادة الدكتوراه في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات، أو أن يكون عقد العمل في وظيفة تعاني نقصا شديدا في سوق العمل البريطاني، وسوف تقوم الحكومة البريطانية بنشر قائمة لهذه الوظائف.

كما منحت الحكومة البريطانية، الحق للأشخاص الذين يشتغلون في مجالي الصحة والتعليم، في الحصول على 20 نقطة حتى وإن كان راتبهم أقل من 25 ألفا و600 جنيه إسترليني، شريطة ألا يقل راتبهم عن 20 ألفا و480 جنيها إسترلينيا.

من أجل الحصول على الموافقة على طلب الهجرة ينبغي على المترشح أن يحصد 70 نقطة (غيتي)

كيف يمكن الرفع من حظوظ الموافقة على طلب الهجرة؟

النظام الجديد ليس في صالح من يسمون بأصحاب "الوظائف ذات الكفاءة المنخفضة"، أي العمال في المحلات التجارية وفي المزارع، والأعمال اليدوية والحرفية، في المقابل فإن القادرين على الحصول على عقد عمل براتب سنوي يفوق 30 ألف جنيه إسترليني فإن تنقيطه يرتفع.

وهناك قائمة بالمهن المفضلة التي لن تكون لدى أصحابها مشاكل في الحصول على تأشيرة عمل، وهي كلها مهن تتطلب كفاءة عالية، مثل الأشخاص الحاصلين على شهادة الدكتوراه في المجال التكنولوجي والعلمي والتقني، إضافة للعاملين في مجال الطب.

هل هناك فرق بين طالب الهجرة العربي والغربي؟

نظام الهجرة الجديد، يعامل جميع المهاجرين من مختلف دول العالم، بالطريقة نفسها، وذلك بخلاف النظام السابق الذي كان يمنح حقوقا أكثر للمواطنين الأوروبيين، ولهذا ستتم معالجة طلبات تأشيرات العمل من الدول العربية على قدم المساواة مع نظيرتها القادمة من الدول الأوروبية.

بمقتضى النظام الجديد يمكن لأي شركة أن تصدر العدد الذي تريد من عقود العمل (الجزيرة)

ما الجديد بالنسبة لتأشيرات العمل؟

من أهم التغييرات التي حصلت في نظام الهجرة البريطاني بالنسبة لتأشيرات العمل، أنها سحبت شرط وضع عدد معين للعقود التي يمكن لأي مؤسسة أن توفرها لجلب العمالة من الخارج، ففي النظام الجديد، يمكن لأي شركة أن تصدر العدد التي تريد من عقود العمل واستقدام العمال من الخارج شريطة أن تضمن منحهم راتبا سنويا يفوق 25 ألف جنيه إسترليني وأن تكون الوظيفة مصنفة على أنها من ضمن المهن التي تتطلب الكفاءة.

ماذا عن تأشيرات الدراسة؟

لم تضع الحكومة البريطانية أي سقف لأعداد تأشيرات الدراسة التي يمكن منحها سنويا، لكن التغيير الجديد الذي يصب في صالح الطلبة، هو أن أي طالب يحصل على شهادة الماجستير فإن النظام الجديد يمنحه الحق في البقاء بالبلاد لمدة عامين بعد إنهاء دراسته، وهي مدة كافية للحصول على وظيفة، أما بالنسبة للطلبة الذين يحوزون شهادة الدكتوراه فإن لهم حق البقاء في البلاد لمدة ثلاث سنوات، بعد إنهاء دراستهم.

وسيتم تنقيط الطلبة أيضا حسب نظام الـ 70 نقطة نفسه، 50 منها يمكن الحصول عليها من التوفر على موافقة الجامعة، والوثائق التي تثبت الشهادات العلمية المتحصل عليها، ووثيقة تظهر التوفر على مكان إقامة، بينما يتم منح 10 نقاط على إثبات القدرة المالية لتمويل الدراسة في بريطانيا و10 أخرى يحصل عليها الطالب بعد تقديمه شهادات إتقانه اللغة الإنجليزية.

نظام الهجرة الجديد يعامل جميع المهاجرين من مختلف دول العالم بالطريقة نفسها (وكالات)

ماذا عن تكاليف التأشيرة؟

سيكون على طالبي تأشيرة العمل من أصحاب الكفاءة أن يدفعوا 1220 جنيها إسترلينيا، للحصول على تأشيرة عمل لمدة ثلاث سنوات، إضافة لدفع نفقات الخدمات الصحية بقيمة 624 جنيها إسترلينيا سنويا، كما أن صاحب العمل سيكون عليه دفع مصاريف أخرى تبلغ قيمتها ألف جنيه إسترليني في السنة.

ماذا عن تأشيرة الكفاءات العالية جدا؟

أطلق نظام الهجرة الجديد تأشيرة يطلق تأشيرة الكفاءات العالية جدا، وهذه تخص فئة محددة من الأشخاص الحاصلين على شهادات عليا في مجال البحث العلمي أو التقني أو الطبي ويعملون في مختبرات الابتكار والاختراع ولهم سنوات تجربة طويلة، وهؤلاء يمكن أن يحصلوا على هذه التأشيرة حتى دون التوفر على عقد عمل، ويكفي فقط الحصول على توصية من مؤسسة بحثية معترف بها في بريطانيا.

كيف يمكن التحاق بقية أفراد الأسرة ببريطانيا؟

لن يكون هناك أي إجراءات خاصة بالنسبة لأفراد الأسرة الراغبين في الالتحاق بالمهاجر الموجود في بريطانيا والحاصل على تأشيرة عمل، حيث لا يشترط للراغب في الالتحاق الحصول على عمل أو حتى الإلمام باللغة الإنجليزية، ويمكن للزوجة الالتحاق بزوجها، والعكس أيضا، إضافة للأطفال تحت سن 18 عاما.