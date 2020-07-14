تطال ما تبقى من مسؤولين.. مسلحون مدعومون إماراتيا يشنون حملة اعتقالات بسقطرى

قالت مصادر محلية في سقطرى اليمنية للجزيرة إن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يشنون حملة اعتقالات ومطاردات لمن تبقى من المسؤولين المحليين في سقطرى.

وأضافت المصادر أن مسلحي الانتقالي يُلاحقون مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة أرخبيل سقطرى الملازم علي سالم السقطري لاعتقاله، وقاموا بتعميم اسمه في نقاط التفتيش العسكرية.

وذكرت أنهم يريدون أخذ الختم الرسمي لمصلحة الجوازات والذي رفض السقطري تسليمه لهم.

يأتي ذلك بعد يومين من اعتقال مسلحي الانتقالي مديرَ مكتب الأحوال المدنية في سقطرى الملازم صالح عامر.

اعتقالات وصمت

وقالت المصادر إن مسلحي الانتقالي يشنون حملة اعتقالات ومطاردات لمن تبقى من المسؤولين المحليين في سقطرى، وسط صمت القوات السعودية الموجودة في الجزيرة اليمنية.

وقبل أيام اتهم قال محافظ سقطرى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بأنه يعمل بإيعاز من داعميه على تجريف المؤسسات الحكومية بالمحافظة وإقصاء القيادات الشرعية وإحلال عناصره محلهم.

وسقطرى هي جزيرة يمنية تحظى بموقع إستراتيجي مهم، لقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم نظرا للتنوع الحيوي الفريد بها والأهمية البيئية، وسيطرت عليها الإمارات في ظل أجواء الحرب بالبلاد وأرسلت قواتها إلى هناك بداية مايو/أيار 2018.