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سياسة|قطر

العدل الدولية تقضي باختصاص إيكاو في شكوى قطر ضد دول الحصار

إيكاو تقول إنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بحظر الطيران بين قطر ودول الحصار (شترستوك)
إيكاو تقول إنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بحظر الطيران بين قطر ودول الحصار (شترستوك)
14/7/2020
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منذ 12 ساعات

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يقضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالنظر في القضية التي رفعتها قطر ضد دول الحصار.

كما رفض قضاة المحكمة بالإجماع الدفوعات التي قدمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين بعدم اختصاص إيكاو بالنظر في القضية.

وأكدت المحكمة في الجلسة التي انعقدت في لاهاي أن مجلس "إيكاو لم يخطئ عندما رفض طعون الدول الأربع بعدم اختصاصه بالنظر في شكوى قطر بشأن الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية حين حظرت جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها".

وكانت دول الحصار الأربع -الإمارات والسعودية والبحرين ومصر- قد رفعت قضية حول تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" (ICAO) التابعة للأمم المتحدة، طالبة من محكمة العدل إبطال قرار اتخذته "إيكاو" وكان لصالح الدوحة.

وقررت المنظمة عام 2018 أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وقد فرضت هذه الدول حظرا جويا واسع النطاق في 5 يونيو/حزيران 2017 دون سابق إنذار، وشمل جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من وإلى مطارات هذه البلدان، كما منعتها من المرور عبر أجوائها.

وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.

وكانت المحكمة قد طالبت الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصا لم شمل العائلات التي انفصل أفرادها، والسماح للطلاب بمواصلة دراستهم.

وبدأ حصار قطر في يونيو/حزيران 2017 بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية وتلفيق تصريحات لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم قطعت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة جميع الروابط مع الدوحة بمزاعم تتعلق بالعلاقة مع إيران ودعم الإرهاب، كما فرضت إجراءات اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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