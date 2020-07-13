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رفض اعتقال وتعذيب النشطاء.. بايدن للسيسي: لا شيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل

بايدن رفض تهديد عائلات النشطاء المصريين المعارضين (الجزيرة)
بايدن رفض تهديد عائلات النشطاء المصريين المعارضين (الجزيرة)
12/7/2020

استنكر مرشح الحزب الديمقراطي الأميركي لانتخابات الرئاسة جو بايدن تعرض معارضين مصريين -مثل محمد عماشة وسارة حجازي ومحمد سلطان- للاعتقال والتعذيب والنفي من بلادهم مصر.

كما رفض بايدن تهديد عائلات النشطاء المصريين المعارضين، وأكد أنه لن يكون هناك مزيد من شيكات على بياض للدكتاتور المفضل لدى الرئيس ترامب، وفق تعبيره.

وكان بايدن يشير إلى ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية (The Wall Street Journal) في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سُمع خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بباريس في أغسطس/آب الماضي وهو يصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "بالدكتاتور المفضل".

وقالت الصحيفة إنه داخل غرفة مزخرفة فاخرة في فندق "دي بالاي" في بياريتز أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت بفرنسا، كان الرئيس الأميركي ينتظر اجتماعا مع السيسي، وأثناء انتظاره نظر ترامب إلى تجمع من المسؤولين المصريين والأميركيين، ونادى بصوت مرتفع: أين دكتاتوري المفضل؟

وقال شهود الواقعة إنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مطبق، ولم تتمكن الصحيفة من تأكيد إذا كان السيسي حاضرا في هذا الوقت.

المصدر : الصحافة الأميركية

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