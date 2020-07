رفض اعتقال وتعذيب النشطاء.. بايدن للسيسي: لا شيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل

استنكر مرشح الحزب الديمقراطي الأميركي لانتخابات الرئاسة جو بايدن تعرض معارضين مصريين -مثل محمد عماشة وسارة حجازي ومحمد سلطان- للاعتقال والتعذيب والنفي من بلادهم مصر.

كما رفض بايدن تهديد عائلات النشطاء المصريين المعارضين، وأكد أنه لن يكون هناك مزيد من شيكات على بياض للدكتاتور المفضل لدى الرئيس ترامب، وفق تعبيره.

وكان بايدن يشير إلى ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية (The Wall Street Journal) في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سُمع خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بباريس في أغسطس/آب الماضي وهو يصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "بالدكتاتور المفضل".

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020