لبنان.. مسلحون يهاجمون مواقع عسكرية في البقاع ومقتل جندي

قالت قيادة الجيش اللبناني -في بيان اليوم الاثنين- إن مسلحين أطلقوا النار على عدة مواقع عسكرية ودورية في منطقة بعلبك بسهل البقاع، مما أسفر عن مقتل جندي.

وأضاف البيان: "أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا وبريتال والخضر في البقاع (شمال شرقي لبنان)، حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين".

وبين حين وآخر، تندلع اشتباكات في تلك المنطقة بين قوات الجيش ومسلحين، بسبب وجود عصابات مسلحة خارجة عن القانون تقوم بعمليات سرقة وتجارة بالمخدرات وقتل وترويع للمدنيين.

وعادة ما ينفذ الجيش اللبناني مداهمات في المنطقة التي تعد معقلا لحزب الله، بهدف اعتقال أفراد العصابات المسلحة والمطلوبين للقضاء اللبناني.