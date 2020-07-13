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الجزائر.. تفاعلات مع مقترح لتغيير اسم البلاد في الدستور الجديد

متظاهرون يحملون علم البلاد في العاصمة الجزائر أثناء الحراك الشعبي العام الماضي (رويترز)
متظاهرون يحملون علم البلاد في العاصمة الجزائر أثناء الحراك الشعبي العام الماضي (رويترز)
13/7/2020

تفاعل معلقون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مع مقترح قدمه الوزير السابق والدبلوماسي عبد العزيز رحابي بشأن الدستور الجديد، رأى فيه إسقاط كلمتي "الديمقراطية الشعبية" من الاسم الرسمي للدولة.

وقال رحابي في مساهمته في الدستور الجديد التي سلمها إلى الرئاسة إن "الاسم الحالي للبلاد: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يعد حمولة أيديولوجية أصبحت من زمن مضى ولم تعد صالحة لوقتنا الحالي".

وتباينت الآراء بشأن الاقتراح عبر منصات التواصل، حيث رآه معلقون التعديل في محله ودعوا السلطة للاستجابة إليه، بينما اعتبره آخرون تشبها بفرنسا، وقالوا إنه قد ينزع عن الجزائر هويتها. وكذلك اختلفت الآراء بشأن شخص الوزير السابق صاحب الاقتراح.

 

المصدر : خدمة سند

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