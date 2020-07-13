الجزائر.. تفاعلات مع مقترح لتغيير اسم البلاد في الدستور الجديد

تفاعل معلقون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مع مقترح قدمه الوزير السابق والدبلوماسي عبد العزيز رحابي بشأن الدستور الجديد، رأى فيه إسقاط كلمتي "الديمقراطية الشعبية" من الاسم الرسمي للدولة.

وقال رحابي في مساهمته في الدستور الجديد التي سلمها إلى الرئاسة إن "الاسم الحالي للبلاد: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يعد حمولة أيديولوجية أصبحت من زمن مضى ولم تعد صالحة لوقتنا الحالي".

وتباينت الآراء بشأن الاقتراح عبر منصات التواصل، حيث رآه معلقون التعديل في محله ودعوا السلطة للاستجابة إليه، بينما اعتبره آخرون تشبها بفرنسا، وقالوا إنه قد ينزع عن الجزائر هويتها. وكذلك اختلفت الآراء بشأن شخص الوزير السابق صاحب الاقتراح.

-الهوية فصل فيها الآباء المؤسسون للدولة

– تسمية الجمهورية الجزائريةكعنوان جديد للدولة

– عهدة رئاسيةواحدة لست سنوات

– الرؤساء السابقون أعضاء مدى الحياة في المحكمة الدستورية

– مجلس أعلى للقضاء سلطة لا امتدادا لا للسلطة التنفيذية أو نقابة القضاة .https://t.co/5ZKMnZY7V5 — Abdelaziz Rahabi (@AbdelazizRahabi) July 12, 2020

كثير من الحكمة والتبصّر في مقترحات الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي للتعديلات الدستورية.. لو أن كانت للسلطة نية صدق في الإصلاح السياسي#الجزائر#الدستور#التعديلات_الدستورية#الحراك_الشعبي#الثورة_السلمية#الثورة_مستمرةhttps://t.co/DBmYWSKI66 — djaafer salamat جعفر سلمات (@DjaaferSalamat) July 12, 2020