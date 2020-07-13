دعوات لإطلاق زعماء المعارضة.. تنديد أممي وأوروبي باستخدام سلطات مالي القوة المميتة ضد المتظاهرين

دانت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لجوء حكومة مالي إلى استخدام القوة المميتة أثناء تصديها لاحتجاجات طالبت رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا بالاستقالة، ودعت السلطاتِ إلى إطلاق سراح زعماء المعارضة المعتقلين.

وشهد يوم الجمعة أحدث مظاهرة حاشدة تعتبر الثالثة منذ بدء الاحتجاجات في أوائل يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تتحول إلى العنف، حيث أطلق رجال الشرطة الرصاص باتجاه المتظاهرين الذين احتل بعضهم مباني حكومية في العاصمة باماكو.

ويطالب المتظاهرون كيتا بالاستقالة لإخفاقه في إخماد العنف الذي تذكيه الجماعات المسلحة والمليشيات العرقية، إلى جانب النزاع حول نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس/آذار.

وأقرّت الحكومة بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم يوم الجمعة، وقالت المعارضة إن الشرطة قتلت 8 آخرين على الأقل أثناء مسيرات احتجاجية أصغر حجما خرجت يوم السبت، وألقي القبض على العديد من زعماء تحالف المعارضة الذي يقود الاحتجاجات.

المظاهرات تطالب الرئيس المالي بالاستقالة (رويترز)

انتقادات عنيفة للسلطات

وفي بيان نشر في وقت متأخر مساء أمس الأحد، قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، انتقدوا أعمال التخريب التي قام بها المتظاهرون، إلا أنهم وجهوا أعنف انتقاداتهم إلى السلطات.

وتتخوف القوى الإقليمية والدولية من أن يؤدي العنف السياسي في مالي إلى تقويض حملاتها العسكرية التي تستهدف الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، والتي يتمركز فيها ما يربو على 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال البيان إن المنظمات "تستنكر استخدام القوة المميتة في سياق الحفاظ على النظام العام، وتدعو كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس".

وأكد البيان على ضرورة إطلاق سراح الزعماء في تحالف المعارض الذين جرى اعتقالهم خلال مطلع الأسبوع "لخلق جو ملائم للحوار السياسي".

من جانبها، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أنه سيتم نشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي الأربعاء، لدعمها في معركتها ضد المجموعات المسلحة.