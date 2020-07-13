تونس.. الرئيس يرفض مشاورات تشكيل حكومة وهيئة الفساد تحيل الفخفاخ للقضاء

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه إجراء أي مشاورات سياسية لتغيير الحكومة، واعتبر أن هذه الخطوة لا تتلاءم مع أي من أحكام الدستور. من جانب آخر أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إحالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للقضاء بشبهة تضارب المصالح.

وقال سعيد لدى استقباله رئيس الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي إنه "لا يمكن إجراء مشاورات إلا في حال استقالة إلياس الفخفاخ أو توجيه لائحة اتهام ضده".

وأضاف الرئيس أن النظام السياسي ينظمه الدستور، ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف أن يحدث تجاوز له أو بروز نظام سياسي مواز له.

وجاء حديث سعيد ردّا على قرار حركة النهضة تفويض رئيسها راشد الغنوشي لبدء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأطراف السياسية لتغيير التركيبة الحكومية.

وكان عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة قال إن المجلس أقرّ بأنه لا يمكن الاستمرار مع حكومة تلاحق رئيسها شبهة تضارب مصالح.

إحالة للقضاء

بدورها أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة برئيس الحكومة للقضاء، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وقالت الهيئة في بيان رسمي إنها أحالت الوثائق، المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب للفخفاخ، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهي هيئة قضائية مختصة بمقاومة الفساد المالي والاقتصادي..

وأضافت أنها أحالت أيضا وثائق ومعطيات لها علاقة بشبهات تضارب مصالح في صفقة عمومية أحد أطرافها شركة يمتلكها الفخفاخ إلى الغنوشي بناء على طلبه بصفته رئيس البرلمان.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم أربعة أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي "النهضة" (إسلامية، 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي، 22)، حركة الشعب (ناصري، 14)، حركة تحيا تونس (ليبرالي، 14)، كتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية، 16).

وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، في 30 يونيو/حزيران الماضي، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون"، لكن رئيس الوزراء نفى في جلسة بالبرلمان صحة هذه الشبهات.

والثلاثاء، أعلن رئيس البرلمان (الغنوشي) إحداث لجنة تحقيق برلمانية للبحث في شبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ.

وقال محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، إن نتائج التحقيق ستصدر خلال ثلاثة أسابيع.

خمسة أحزاب قررت بدء إجراءات سحب الثقة من الغنوشي (الجزيرة)

سحب الثقة من الغنوشي

وفي سياق متصل، قالت خمسة أحزاب إنها ستبدأ اليوم الاثنين إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإسلامية (الغنوشي) في خطوة ستمثل إحراجا شديدا للحزب وقد تقود لأزمة سياسية حادة في البلاد.

ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بسوء إدارة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات، وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش، ومطالب باستقالة رئيس الوزراء.

وتمثل هذه الكتل أحزاب (تحيا تونس، التيار الديمقراطي، حركة الشعب) المشاركة في الائتلاف الحاكم، إضافة إلى كتل الإصلاح الوطني.‬

‭‬‬‬‬ويقود الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منذ أسابيع، جهود سحب الثقة من الغنوشي متهمين إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفاء بالخارج من بينهم تركيا وقطر.

ورفض الغنوشي مرارا الاتهامات، ويقول إنه من الأجدر الاهتمام‭‭‬‬‬‬ بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدل هذه الصراعات.

وتحتاج إجراءات سحب الثقة توقيع 73 نائبا على الأقل، وهو عدد تحظى هذه الاحزاب بأكثر منه، وسيتيح توقيع 73 نائبا إجازة التصويت في جلسة عامة. وينص النظام الداخلي للبرلمان على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.

وستسعى هذه الاحزاب التي لها أكثر من تسعين نائبا إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني.