بسبب انفجار مجهول.. حريق هائل في سفينة عسكرية بكاليفورنيا

أدى انفجار أعقبه حريق هائل إلى إصابة 21 شخصا على الأقل على متن سفينة عسكرية متمركزة في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب السلطات ووسائل إعلام محلية.

وأظهرت القنوات التلفزيونية الأميركية دخانا كثيفا يتصاعد من السفينة الحربية الهجومية "يو إس إس بونوم ريتشارد" (USS Bonhomme Richard) التي كانت تخضع لأعمال صيانة في القاعدة البحرية في سان دييغو، وانتشرت قوارب الإطفاء حول السفينة لمكافحة الحريق بخراطيم المياه.

ودوى الانفجار -الذي لا تزال أسبابه مجهولة- في وقت كان فيه 160 بحارا موجودين على متن السفينة، ووفقا لقوات البحرية الأميركية، فقد أصيب 17 بحارا و4 مدنيين بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت تقارير إعلامية إن العديد من رجال الإطفاء أصيبوا أيضا بحروق واستنشقوا الدخان، كما أوضح كولين ستويل رئيس الإطفاء في سان دييغو لشبكة سي إن إن (CNN)، أن الحريق قد يستمر أياما.

وكتب رجال الإطفاء على تويتر أن العديد من البحارة تلقوا عناية طبية لإصابتهم بجروح مختلفة.

ووفقا لعدد من الشهادات التي نقلتها وسائل الإعلام، فقد سمع دوي انفجار قبل اندلاع الحريق على متن السفينة.