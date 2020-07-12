وصف أردوغان بالخبيث بشأن آيا صوفيا.. الإعلامي اللبناني نيشان أمام القضاء

أثارت تصريحات للإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان بشأن انتقاده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد ضجة واسعة تسببت بإحالته إلى المحاكمة.

وكان نيشان وصف في برنامجه على قناة "الجديد" الرئيس أردوغان بـ"الخبيث" ليرد أحد المتابعين بتعليق "نيشان اللاجئ يصف أردوغان بالخبيث"، مما أثار استفزازه وغضبه، ليتجاوز بذلك القول "ابن مليون خبيث هو والعثمانيون والأتراك".

كما كتب عبر حسابه بتويتر "كما استنكرت تحويل مسجديْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس اليوم صوتي يعانق ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية آيا صوفيا إلى مسجد".

وأضاف "الاعتداء على مقدسات المساجد والكنائس مدان، وتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد لن يجعل منك خليفة للمؤمنين"، متابعا "عن جد خبيث".

تصريحات نيشان دفعت المحامي اللبناني محمد زياد جعفيل للتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد الإعلامي نيشان على خلفية تصريحاته، قائلا إنها "تشكل إساءات الى دولة صديقة (تركيا) وتثير النعرات الطائفية".

ونقل حساب برنامج "صار الوقت" عن نيشان قوله "إذا دخلت السجن فلا فرق، فنحن نعيش في سجن كبير وسننتقل إلى سجن صغير، مع فارق هو أنني أكون أدفع ثمن قناعاتي".

وتباينت التعقيبات على تغريدته، حيث هاجمه مغردون بأنه يتدخل في شؤون بلد آخر، واعتبروه "هجوما حاقدا بسبب عروقه الأرمنية".

في المقابل، تضامن فنانون ونشطاء بشكل واسع مع نيشان وضد التحقيق معه على خلفية آرائه في أي سياق حتى لو اختلف معه كثيرون.

ودشن نشطاء وسم (#_SolidaritywithNeshan) لإبداء التضامن مع نيشان وحريته بالتعبير عن رأيه بدون محاكمة، في مقابل وسم "#لاجئآرمينيخبيث" في مهاجمة نيشان ورفض حديثه عن الأتراك.

كما استَنْكَرْتُ تحويل مَسْجِدَيْ إشبيلية وقرطبة إلى كنائس،

اليوم صَوْتي يُعانِقُ ملايين الأصوات التي تستنكر تحويل كاتدرائية #ايا_صوفيا إلى مسجد.

الاعتداء على مُقَدّسات المساجد والكنائس مُدان.

📌تحويل كنيسة آيا صوفيا الى مسجد لن يجعل منك #خليفة_للمؤمنين.#عن_جَدّ_خبيث — نيشان (@Neshan) July 10, 2020

الموارنة هربوا من البيزنطيين ولجأوا للبنان.الشيعة نزحوا من كسروان و لجأوا الى الجنوب والبقاع بعد بطش المماليك و العثمانيين.كلّنا بجزء من تاريخنا لاجئون ونازحون.الأرمن هم فصيل لبناني لجأ بدوره الى لبنان.هاشتاغ #لاجىء_أرمني_خبيث تافه وجاهل.و على فكرة، نيشان بيحكي عربي احسن منكن. — Dima ديما صادق (@DimaSadek) June 11, 2020

كل التضامن والاحترام والحب للصديق العزيز #نيشان

لن يكون نيشان الا حرا دون ترهيب

وترفض القرارت الاستنسابية لقضاء غب الطلب — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) July 10, 2020

في المقابل، هاجم مغردون نيشان في هذه التغريدات:

حقد الأرمن على الاسلام و المسلمين ضارب في التاريخ مهما زورتم التاريخ لن يجعل منكم أمة و لن تملكوا تاريخا.#آياصوفيا_جامع_لا_كنيسه https://t.co/HM3e9cYs1m — بلقيس شريف 💎 belkais charif (@belkaischarif) July 11, 2020

والله ما حدا غيرك الخبيث هيدي الصورة دلالة على شراء الكنيسة من المسيحيين من مال السلطان الخاص والتخلي عنها للاوقاف https://t.co/95DU13xe4n pic.twitter.com/je1XFW2bzC — Fouad Nseif (@fouadnseif) July 10, 2020