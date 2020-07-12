شاهد- عراقي فقد ساقيه وما زال يوثق الاحتجاجات بالصور

يواصل المصور سجاد الهلالي من محافظة بابل (جنوب بغداد) توثيق الاحتجاجات المناهضة للفساد منذ انطلاقها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدسة كاميرته رغم ظروفه الصحية الصعبة.

ويواكب الهلالي الاحتجاجات يوميا متحركا من زاوية إلى أخرى على ساقيه الصناعيتين.

شارك الهلالي في العديد من النشاطات داخل ساحة التظاهر وخارجها، ومنها مشاركته في المعارض الفنية وفي توثيق المظاهرات، وكذلك نشاطاته الإنسانية ضمن الفرق التطوعية، وزياراته المستمرة لدار الأيتام في بابل.

ويستمد أصدقاء الهلالي القوة والشجاعة منه، ويعتبرون أن مشاركته في المظاهرات محفز لهم للمشاركة فيها وعدم تركها، والاستمرار بالمطالبة بالحقوق ورفض الظلم.