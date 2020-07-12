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سياسة|عراق

شاهد- عراقي فقد ساقيه وما زال يوثق الاحتجاجات بالصور

12/7/2020

يواصل المصور سجاد الهلالي من محافظة بابل (جنوب بغداد) توثيق الاحتجاجات المناهضة للفساد منذ انطلاقها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدسة كاميرته رغم ظروفه الصحية الصعبة.

ويواكب الهلالي الاحتجاجات يوميا متحركا من زاوية إلى أخرى على ساقيه الصناعيتين.

شارك الهلالي في العديد من النشاطات داخل ساحة التظاهر وخارجها، ومنها مشاركته في المعارض الفنية وفي توثيق المظاهرات، وكذلك نشاطاته الإنسانية ضمن الفرق التطوعية، وزياراته المستمرة لدار الأيتام في بابل.

ويستمد أصدقاء الهلالي القوة والشجاعة منه، ويعتبرون أن مشاركته في المظاهرات محفز لهم للمشاركة فيها وعدم تركها، والاستمرار بالمطالبة بالحقوق ورفض الظلم.

المصدر : الجزيرة

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أصبحت كلماتهم شعارات يرددها المحتجون في المظاهرات، فيما ارتفعت صورهم وهم يبتسمون أو يهتفون على واجهات المباني المحيطة بساحات الاعتصام في أغلب المحافظات، ليكونوا رموزا وأيقونات ثورية بارزة بعد رحيلهم.

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